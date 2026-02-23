Metodtekniker till utrustningsverkstad
Vill du arbeta nära både produkt, verkstad och verksamhet i en tekniskt bred och praktisk roll? Vi söker nu en metodtekniker till vår utrustningsverkstad i Eskilstuna.
Om rollen
Som Metodtekniker har du en nyckelroll i framtagning och beredning av metoder samt standardisering av utrustning och tillval för Swecons behov av kundanpassade lösningar (förkortat USWE). Rollen är både analytisk och praktisk och innebär ett tätt samarbete med produktchefer, produktsupport, verkstäder och externa leverantörer. Du rapporterar till Chef Utrustningsverkstäder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Metodtekniker kommer du bland annat att:
- Bereda samtliga USWE, inklusive styckelistor och kalkyler för både interna och externa behov.
- Arbeta nära Produktchef USWE, övriga produktchefer och Produktsupport.
- Genomföra provmontering och verifiering av USWE samt ta fram monteringsanvisningar.
- Verifiera montage utfört av externa leverantörer.
- Ta fram underlag samt skapa el- och hydraulritningar vid behov.
- Arbeta aktivt med feedback och förbättringar av USWE.
- Stötta säljare och verkstäder med tekniska lösningar och kostnadsberäkningar även för icke-USWE-lösningar.
- Medverka vid och bidra till utbildningar för verkstäder.
- Aktivt bevaka och följa upp kundupplevd monteringskvalitet.
- Stötta Centrallagret med prisunderlag vid utlandsförsäljning av USWE.
- Vara ett tekniskt stöd till utrustande tekniker och arbeta nära verksamheten.
För att lyckas och trivas i rollen
Vi söker dig som har:
- Mycket goda och breda tekniska maskinkunskaper inom Swecons maskinutbud (Volvos anläggningsmaskiner).
- Ett självgående, strukturerat och systematiskt arbetssätt.
- God förmåga att samarbeta och kommunicera med olika funktioner.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
- Goda datorkunskaper.
- Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid hur vi samarbetar, kommunicerar och agerar i vardagen. Förmåga att samarbeta, kommunicera tydligt och respektfullt samt ta ansvar för sina uppgifter är avgörande för att lyckas i rollen. Engagemang, flexibilitet och vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat värderas högt, liksom ett professionellt och empatiskt bemötande av kollegor, kandidater och samarbetspartners. Detta kompletterar formell kompetens och är en viktig del i att bygga förtroende, kvalitet och långsiktiga relationer. På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering mer än ord - det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.
Placering: Eskilstuna, med möjlighet att diskutera alternativa placeringsorter.
Vi erbjuder dig
Ett spännande och fartfyllt arbete som ger utrymme för frihet, initiativtagande och eget ansvar. Du har många kontaktytor både externt och internt, och tas emot av ett härligt gäng nya kollegor.
Så här ansöker du
Du ansöker till tjänsten online. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-03-15.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter
Tommy Idh, chef utrustningsverkstäder+ 46 76 111 26 06
Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Välkommen med din ansökan!
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
