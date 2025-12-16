Metodingenjör till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Elektronikjobb / Södertälje Visa alla elektronikjobb i Södertälje
2025-12-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Södertälje
, Huddinge
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
I rollen som metodingenjör arbetar du med att utveckla och säkerställa effektiva reparations- och underhållsmetoder för högvoltsystem i batterielektriska fordon. Arbetet sker i nära samverkan med utvecklingsorganisationen för att säkerställa att service- och reparationskrav beaktas redan i konceptfasen.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Utveckla reparationsmetoder för verkstäder kopplade till högvoltsystem i batterielektriska fordon
Arbeta med system såsom framdrivningsbatterier och högvoltskablage
Säkerställa att krav på reparation och underhåll uppfylls under koncept- och utvecklingsfas
Samverka med interna intressenter inom utveckling, service och eftermarknad
Bidra till säkra och effektiva servicelösningar för eldrivna tunga fordon
Obligatoriska krav
Flytande svenska i tal och skrift
Engelska på teknisk/affärsmässig nivå
Erfarenhet av arbete med högvoltsystem inom fordonsapplikationer
Meriterande krav
Kunskap om elektriska system och/eller inbyggda system i fordon
Erfarenhet från tunga fordon
Erfarenhet av arbete i service- eller verkstadsmiljö
C/CE-körkortÖvrig information
Bakgrundskontroll kommer att genomföras
Placering i Södertälje
Möjlighet till hybridarbete
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9646164