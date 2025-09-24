Metodhandledare till Ung Hisingen
2025-09-24
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!
Från augusti utökade vi med ett högintensivt team för att bättre stödja barn och unga i riskzon. Det nya teamet ingår i enheten Ung Hisingen. Teamet består av tre familjebehandlare som arbetsleds av dig. Enheten är organisatoriskt placerad inom avdelningen Barn och unga resurs. På enheten finns det fältsekreterare, ungdomssekreterare och kommunala aktivitetsansvaret. Huvuduppdraget för enheten är att minska negativ utveckling inom kriminalitet, psykisk ohälsa och missbruk hos unga 10-25 år.
Det nya teamet arbeta på uppdrag av myndighetsutövande socialtjänst med kvalificerade psykosociala behandlingsinsatser. Behandlingsarbete med ungdomen och dess familj utgör grunden för det vardagliga arbetet. Arbetet som metodhandledare fodrar att du är strukturerad och pedagogisk. Utgångspunkten kommer vara att arbeta intensivt med relativt få familjer per behandlare. Du kommer arbetsleda familjebehandlare som verkar i familjer där oron är hög . Det är ofta en komplex problematik och vi ska erbjuda flexibla och intensiva lösningar med målet att barnet ska kunna bo kvar hemma samt minska oron kring barnet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda och fördela arbetet i grupp, ge stöd och vägledning i det dagliga arbetet, såväl enskilt som i grupp, ta emot och fördela ärenden till familjebehandlarna samt följa upp och utvärdera enhetens pågående uppdrag.
Som metodhandledare arbetar du med metodutveckling och tillsammans med enhetens medarbetare, andra metodhandledare och chef. Du förväntas driva utvecklingen av nya och befintliga metoder som passar det dagliga arbetet, framåt. Du tar tillsammans med nuvarande metodhandledare emot nyanställda för introduktion, ordnar dagar för reflektion och målarbete. Du arbetar nära enhetschefen och lyfter frågor och utvecklingsmöjligheter till enhetschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan treårig högskoleutbildning som motsvarar socionomexamen.
Du skall ha arbetat med unga i riskzon under en längre tid och ha stort intresse av att arbeta med målgruppen unga och kriminalitet.
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av behandlingsarbete och är välgrundad i socialtjänstens processer. Du har goda kunskaper om kommunal socialtjänst samt god kännedom kring myndighetsutövning och dess funktion. Du har god kännedom om aktuella metoder för enheten såsom KSL, Repulse, KBT-baserade metoder eller liknande evidensbaserade behandlingsmetoder.
Vi ser att du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Vi tror även att du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet. Ersättning
