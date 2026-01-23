Metodhandledare till Resursenheten Ungdom
2026-01-23
Om Jobbet
Resursenheten ungdom ligger organisatoriskt inom avdelning Familjemottagning, resurser barn och unga och vuxna tillsammans med ytterligare utförarenheter som riktar sig mot barn och unga.
Vi arbetar i huvudsak med biståndsbedömda uppdrag från våra myndighetsenheter men erbjuder också insatser utan individuell behovsprövning, IUB, som föräldrar och ungdomar själva kan söka. Målgruppen är föräldrar och ungdomar i åldern 13-20 år.
Resursenheten Ungas arbetsgrupp präglas av stort engagemang, intresse för socialt förändringsarbete och hög trivsel. Vi erbjuder en god arbetsmiljö med tid för reflektion och återhämtning. Vi är en arbetsgrupp med bred kompetens som välkomnar nytänkande och ser samverkan som en förutsättning för ett gott behandlingsarbete.
Enheten består av tre team som får sin nära arbetsledning av våra tre metodhandledare. Metodhandledarna har lite olika inriktning i sina uppdrag för att täcka enhetens behov men arbetar tätt tillsammans och ska kunna prioritera och fördela arbetsuppgifter mellan varandra utifrån utrymme och behov. Du kommer också att vara en del av ett stadenövergripande nätverk för metodhandledare samt finnas med i en enhetsledningsgrupp för Resursenheterna i Angered tillsammans med enhetschefer.
Som metodhandledare är din huvudsakliga arbetsuppgift att metodhandleda enskilt och i grupp samt följa upp och utvärdera enhetens pågående uppdrag. Du ska även i nära samverkan med enhetens medarbetare och chef driva utveckling av nya och befintliga metoder och vara aktiv i samverkan med andra enheter. En del av uppdraget är också att du medverkar till att dokumentation och uppföljning sker på ett kvalitativt och rättssäkert sätt. För närvarande finns det 17 familjebehandlare fördelade på två team samt tre medarbetare med boendesocialt uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant. Du behöver också ha en vidareutbildning inom psykosocialt arbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med arbetsledning inom psykosocialt behandlingsarbete.
För att klara uppdraget behöver du ha god kunskap om kommunal socialtjänst och gedigen erfarenhet av familjebehandling. Du har kunskap om Signs of Safety, nätverksarbete och systemiskt förhållningssätt. Du behöver ha god kunskap om metoder och förhållningssätt rörande psykosocialt behandlingsarbete, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en fördel om du arbetat med Feedback informed treatment.
För att passa in i rollen så behöver du vara lyhörd, samarbetsinriktad, stabil och trygg.
Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du har förmåga att omvärldsbevaka och ha kunskap om vad vår stadsdels invånare behöver. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du behöver kunna entusiasmera och inspirera medarbetarna. Familjebehandlarna är ofta utsatta för utmanande situationer som du behöver kunna hjälpa dem att hantera. En viktig del av uppdraget är att hålla dig uppdaterad vad gäller forskning och metoder, samt kunna förmedla detta vidare till medarbetarna.
Övrig informationOm företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Ersättning
