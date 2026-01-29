Metallåtervinning/m. C-Körkort
2026-01-29
Söker 2 medarbetare till vår station i Botkyrka Du behöver ingen erfarenhet, vi står för utbildning men du ska ha en "säljmentalitet", ha bra fysik då arbetet ibland innebär tunga lyft sen ska du så klart ha ett bra kundbemötande, kunna arbeta i team och vara initiativrik. C-körkort är meriterande då man kommer att få uppdrag även med en av våran tunga lastbilar, självklart ska du ha YKB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@skrotsamlaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skrotsamlaren Svea AB
(org.nr 559244-7857)
Gesällvägen 6 (visa karta
)
145 63 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mehdi Akbarin info@skrotsamlaren.se 0732045404 Jobbnummer
9712781