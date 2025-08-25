Metallarbetare med känsla för hantverk
Rosengren & Nilsson group AB / Guldsmedsjobb / Malmö Visa alla guldsmedsjobb i Malmö
2025-08-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Rosengren & Nilsson Group grundades år 2021 genom sammanslagningen av två väletablerade metallgjuterier: Rosengrens Metallgjuteri, grundat 1909, och Vetlanda Gjuteri, grundat 2001. Tillsammans besitter vi både lång erfarenhet och expertkompetens inom metallgjutning.
Rosengrens Metallgjuteri drivs idag av fjärde generationen Rosengren i Vintrie, strax utanför Malmö. Vi arbetar med allt från konstnärer och arkitekter till kommuner, kyrkor och industriföretag. Våra vanligaste produkter inkluderar konstverk, gravskyltar i brons och aluminium samt 3D-modeller och 3D-graverade kristallglas.
Vi ser varje produkt som ett unikt konstverk - och kombinerar traditionellt hantverk med modern teknik.Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och händig metallarbetare som har känsla för detaljer och form. Du kommer att arbeta med efterbearbetning av våra produkter, vilket innebär att förvandla rågjutna objekt till färdiga konstverk och skyltar.
Arbetet utförs främst i brons och aluminium och kräver en kombination av precision, hantverksskicklighet och känsla för estetik.Arbetsuppgifter
Slipning och putsning av metallföremål.
Ciselering och detaljarbete för att framhäva form och uttryck.
Borrning och annan mekanisk bearbetning.
Patinering och ytbehandling för rätt färg och finish.
Svetsning (om du har erfarenhet - inget krav).
Samarbeta nära våra konstnärer, formgivare och övriga hantverkare.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av slipning och metallbearbetning.
Ett gott öga för form, detaljer och estetik.
God hantverksskicklighet - du känner dig trygg med dina verktyg.
Noggrannhet, tålamod och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Svetskunskaper är meriterande men inget krav.
Vad vi erbjuder:
Ett anrikt konstgjuteri med unika och varierande projekt.
Möjlighet att utveckla ditt hantverk och lära dig fler bearbetningstekniker.
En arbetsplats där tradition möter modern teknik.
Flexibilitet: heltid eller deltid beroende på vad som passar dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: Kevin.sivnert@rngroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosengren & Nilsson group AB
(org.nr 559288-3846), https://www.rngroup.se/gjuteri/
Gottorpsvägen 56 (visa karta
)
218 45 VINTRIE Kontakt
Produktionsansvarig
Kevin Sivnert Kevin.sivnert@rngroup.se Jobbnummer
9473304