Meriteringstandläkare pedodonti
Region Dalarna - Folktandvården / Tandläkarjobb / Falun Visa alla tandläkarjobb i Falun
2026-06-15
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Brinner du som tandläkare för patientbemötande och vill utvecklas i ditt arbete med barn och ungdomstandvård? Nu söker vi en meriteringstandläkare och ger dig chansen att bli en del av vårt gäng på Pedodontiavdelningen i Falun.
Specialisttandvården Manhem är en länsövergripande verksamhet för specialisttandvård inom ämnesområdena endodonti, oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti. I samma hus finns också tandtekniskt laboratorium.
På kliniken arbetar drygt 50 personer- tandsköterskor, ortodontiassistenter, tandhygienister, assistenttandläkare, meriteringstandläkare och specialisttandläkare samt steril- och receptionspersonal. Avdelningen för Pedodonti tar emot remisser från allmäntandvård och sjukvård. På vår avdelning jobbar vi med barn och ungdomar i åldern 0-19 år med olika former av funktionsnedsättning, allvarliga allmänsjukdomar, komplicerade tandtrauman, dentoalveolär kirurgi, uttalad tandvårdsrädsla/behandlingsproblematik, svårare tandsjukdom och tandutvecklingsstörningar. Vi utför all form av specialiserad barn- och ungdomstandvård med ett långsiktigt perspektiv och med patienten i fokus.
På Pedodontin utför vi regelbundet behandlingar under sedering och under narkos. Vi har auskulterande tandvårdpersonal från allmäntandvården och tandsköterskestudenter på praktik. Vi handleder tandsköterskor, tandhygienister samt tandläkare från allmäntandvården, gör klinikbesök samt anordnar kurser för allmäntandvården.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär en grundanställning som tandläkare på allmäntandvårdsklinik samt ett vikariat på 50 procent som meriteringstandläkare på pedodonti i Falun under sex månader med möjlighet till förlängning eller till dess att ordinarie befattningshavare återgår i tjänst. Är du inte ännu anställd i Folktandvården Dalarna kommer du att erbjudas en tillsvidareanställning på allmäntandvårdsklinik i Falun.
Som meriteringstandläkare på pedodontin arbetar Du med tandbehandling under midazolam- och lustgassedering, enklare utredningar under handledning av specialisttandläkare samt akuttandvård under dagtid för pedodontin.
I din tjänstgöring ingår litteraturgenomgång och seminarier samt delaktighet i den undervisning vi erbjuder allmäntandvården.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad tandläkare
Minst två års erfarenhet av allmäntandvård
Utbildning i sedering med midazolam och lustgas
Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
Du använder svenska i tal och skrift
Meriterande:
Genomgångna diplomkurser i pedodonti
Tidigare tjänstgöring på pedodontiklinik
Erfarenhet av arbete som barnnischtandläkare på folktandvårdsklinikDina personliga egenskaper
Du är intresserad av att utvecklas i din yrkesroll kopplat till barn och ungdomstandvård, både kliniskt och pedagogiskt och du har lätt för att arbeta i team. Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans med andra människor och ser dig själv som en lagspelare. Du kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt och anser att omhändertagande och service är en naturlig del i din yrkesroll. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kan du vara den som tillsammans med oss gör skillnad?Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Folktandvården Kontakt
Rekryterande chef
Anne Hultgren Talvilahti Anne.Talvilahti@regiondalarna.se 023-490454 Jobbnummer
9964345