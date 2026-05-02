Meriteringstandläkare inom ortodonti
2026-05-02
PRIME ORTODONTI & NACKA STRAND DENTAL
Meriteringstandläkare i ortodonti
Tvåårig meritering 50 % ortodonti + 50 % allmäntandvård
Är du en engagerad tandläkare som vill bredda din kliniska erfarenhet och bygga en solid grund inför en framtida specialistutbildning inom ortodonti?
Nu finns möjligheten för dig att genomföra en meriterande tjänstgöring inom ortodonti hos oss på Prime Ortodonti i Nacka Strand.
Tjänsten är fördelad på 50% ortodontisk verksamhet vid Prime Ortodonti och 50% allmäntandvård vid Nacka Strand Dental, båda verksamheterna samlade under samma tak.
Prime Ortodonti och Nacka Strand Dental är en tandläkarägd specialist- och allmäntandvårdsklinik med lång erfarenhet av behandling av både barn och vuxna.
Vi söker dig som
• Är legitimerad tandläkare med godkänd legitimation utfärdad av Socialstyrelsen
• Har minst 3 års dokumenterad klinisk erfarenhet som tandläkare i Sverige
• Har tidigare erfarenhet av ortodonti, från allmäntandvård eller specialisttandvård
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• Håller en konsekvent hög klinisk standard och sätter alltid patientens bästa i centrum
• Är lyhörd, noggrann och förtroendeskapande i mötet med både patienter och dina kollegorOm företaget
Vi är en privat klinik med sammansvetsat team där nära samarbete och en gemensam värdegrund genomsyrar vår verksamhet. Utöver klinisk kompetens söker vi dig som med din personlighet och ditt engagemang bidrar till vår gemenskap och delar vår strävan efter vård av högsta kvalitet.
Som meriteringstandläkare behandlar du allt från estetiska tandregleringsfall till mer komplexa bettavvikelser under handledning av en erfaren specialisttandläkare. Utöver den huvudsakliga kliniska verksamheten kommer du att ha viss teoretisk utbildning.
Vi är en ung, modern klinik och jobbar med den senaste tekniken.
Prime Ortodonti erbjuder ett brett utbud av fasta och avtagbara tandställningar och är auktoriserad vårdgivare åt Landstinget.
På Nacka Strand Dental kommer du att arbeta med allmäntandvård för både vuxna och barn i en modern och välkomnande miljö med fokus på patientnöjdhet och hög kvalitet.
Du kommer att ha nära samverkan med ett välkomnande, engagerat och stöttande team där nära samarbete och kollegial gemenskap värdesätts högt.Övrig information
I din ansökan vill vi gärna att du bifogar CV med personligt brev.
Inkomna ansökningar hanteras successivt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten kontakta specialisttandläkare Nevin Asal på 08-39 25 95 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
E-post: nevin@primeortodonti.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Meriteringstandläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Strand Dental AB
(org.nr 559147-7301)
Cylindervägen 14 (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Jobbnummer
