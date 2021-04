Meriterande praktik inom jobbcoaching och rekrytering! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Personaltjänstemannajobb i Sundsvall

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Personaltjänstemannajobb / Sundsvall2021-04-11Söker du praktikplats inom jobbmatchning och rekrytering? Vill du lära dig så mycket som möjligt under din praktik? Hos oss är du omringad av kompetenta kollegor och du får chansen att utveckla din kunskap inom både jobbcoaching och rekrytering.Är du student inom exempelvis beteendevetenskap, studie- och yrkesvägledning, pedagogik, personalvetenskap eller liknande och har en praktikperiod i din studieplan? Ta chansen att söka en mycket utvecklande praktikplats hos oss på StudentConsulting!StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning och rekrytering med kontor över hela Norden. Vi är ett ungt bolag där det är högt i tak och snabbt till beslut. Vi brinner för att matcha kompetens och personlighet till rätt arbetsplats och uppgift. På StudentConsulting är den ena dagen, aldrig den andra lik. Förändringar sker i snabb takt och vi växer både som kollegor och organisation varje dag. Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande, snabbt föränderlig och tempofylld arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat.Vi söker nu en praktikant som vill utvecklas inom rekrytering och jobbcoaching hos vårt team i Sundsvall. Hos StudentConsulting har du stora möjligheter att utvecklas och utmanas med ansvarsfulla och meningsfulla arbetsuppgifter.Som praktikant inom vår rekryterings- och jobbmatchningsverksamhet får du i huvudsak testa på följande uppgifter:o Hålla i föreläsningar och workshops för deltagare i vårt jobbmatchningsprogramo Delta på individuella samtal som ansvariga handledare håller i med deltagare i vårt jobbmatchningsprogramo Utveckla arbetssökandens ansökningshandlingar och intervjutekniko Annonsering, urval, telefonintervjuer, referenstagning med mera.o Enklare personalärenden, tex i samband med nyanställningarUnder praktikperioden arbetar du i ett team med jobbcoacher, kundansvariga, säljare, rekryterare och affärschef.Vi söker dig som har en praktikperiod om minst 9 veckor. Arbetstiderna är förlagda under kontorstid, mån-fre 8-17. Vi är flexibla med startdatum.2021-04-11För att kunna göra praktik hos oss behöver du vara studerande och ha en praktikperiod i din studieplan.Det är mycket positivt om du har något års arbetslivserfarenhet innan, eller vid sidan av, dina studier.Du är en självgående och handlingskraftig person med mycket skinn på näsan. Vidare är du lyhörd, har lätt för att skapa förtroende, är professionell i ditt bemötande. Då arbetsuppgifterna till stor del består av kommunikation är det ett krav att du som söker har mycket god förmåga att kommunicera tydligt på svenska och engelska i tal och skrift. Fler språkkunskaper är mycket meriterande!Vi söker dig som inte räds för att utvidga ditt nätverk av potentiella arbetsgivare, som är kreativ, trivs bra med att prata inför grupp och som med tydlig pedagogik har lätt för att nå fram till olika typer av människor.Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök praktikplatsen redan idag! Vi ser fram emot din ansökan.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Studentconsulting Sweden AB (Publ)5683533