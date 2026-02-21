Meriterande extrajobb inom finans (Kvällar & Helger)
2026-02-21
Är du student och vill ha ett välbetalt extrajobb som faktiskt ser bra ut på ditt CV? Hos Safely kan du kickstarta din karriär inom finansbranschen samtidigt som du studerar. Vi utbildar dig till licensierad försäkringsförmedlare - en perfekt merit för framtiden!
Vi anpassar oss efter ditt schema Vi söker dig som vill jobba kvällar och helger. Det här är den perfekta möjligheten att tjäna pengar och bygga professionell erfarenhet utan att det krockar med föreläsningar eller tentaplugg.
Varför välja Safely under studietiden?
Hög intjäningsförmåga: Du har en trygg grundlön i botten, med en balanserad provisionsmodell kan du öka din intjäning per timme.
Betald licensiering: Vi bekostar din formella försäkringsutbildning. Du blir certifierad hos oss - en tung merit för din framtida karriär inom finanssektorn.
Flexibla pass: Vi jobbar kvällstid (vardagar) och helger, vilket gör det enkelt att kombinera med studier på heltid.
Uppvärmda leads: Du slipper kalla samtal. Du kontaktar kunder som redan visat intresse och guidar dem till rätt trygghetslösningar.
Vibe & Community: Jobba med andra drivna studenter i moderna lokaler i Solna. Vi har hög energi, kör tävlingar och växer tillsammans.
Vem är du?
Vi kräver ingen tidigare erfarenhet från branschen - vi ger dig expertisen och coachningen du behöver. Vi söker dig som:
Studerar på högskola eller universitet och vill ha ett extrajobb.
Är social, tävlingsinriktad och gillar att prata med folk.
Är professionell och vill lära dig grunderna i inom försäkringar.
Om rollen
Som försäkringsförmedlare hjälper du privatpersoner att säkra sin vardag vid t.ex. sjukdom eller olycksfall. Du får en gedigen introduktion och löpande coachning för att säkerställa att du blir en av de bästa i branschen.
Sök på under 1 minut! Vi rekryterar löpande och prioriterar snabbhet. Skicka in din ansökan (CV eller LinkedIn-profil) direkt via Indeed så hörs vi snart!
Välkommen till Safely - där din karriär börjar.
