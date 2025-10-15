Meriterande extrajobb för IT-student!
För kunds räkning söker vi nu en driven person som vill addera värdefull erfarenhet till sitt CV och som är redo för en rolig utmaning! Sök redan idag då start är omgående och vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
I denna tjänst kommer du att tillhöra ett nyetablerat team som arbetar nära användarna och ansvarar för att hantera och lösa IT-relaterade ärenden, både enkla och mer komplexa. I rollen som IT-supporttekniker hjälper du användare på plats och på distans, stöttar vid möten, felsöker, installerar utrustning och håller vår kunds kontor uppdaterade med fungerande IT-arbetsplatser. Du är med och sätter rutiner, följer upp ärenden i både 1:a och 2:a linjens support och samarbetar med systemansvariga och leverantörer. Du har också ett viktigt ansvar för hantering av IT-utrustning, lagerhållning och beställningar.
Arbetet sker på plats på kontoret i Karlstad då vår kund värdesätter den personliga kontakten med användarna och samarbetet som uppstår när kollegorna arbetar tillsammans på kontoret. Syftet med deltidsrollen är att stötta upp vid arbetstoppar och ditt fokus kommer vara att avlasta ordinarie personal.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du blir en del av ett kompetent team som värdesätter kunskapsdelning och samarbete. Under din anställning får du också en dedikerad konsultchef från Academic Work.
Dina arbetsuppgifter
• Support för Windows, Officepaketet (M365), Microsoft Teams & SharePoint
• Hjälp med dator, mobiltelefon, mötesrum och konferensutrustning
• Felsökning och installation (t.ex. av extra minne/disk, ominstallation av datorer)
• Lageransvar och beställningar av IT-förbrukningsmaterial
• Uppdatera guider och dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Du studerar en eftergymnasial utbildning, med fördel inom data/IT, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 % - och i båda fallen ser vi gärna att denna pågår i minst 1,5 år framåt.
• Har möjlighet att arbeta 10h/vecka och främst mån-ons.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift då båda språk förekommer dagligen i arbetet.
• Kan börja omgående.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet som IT-supporttekniker eller liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
