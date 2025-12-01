Merchandiser, 30 tim/vecka, Bromma
2025-12-01
Dina arbetsuppgifter
Har du känsla för att skapa estetiska och säljande butiksmiljöer? Trivs du i en fartfylld miljö där du får inspirera och koordinera dina kollegor och där ni tillsammans skapar ett kommersiellt värde? Då kan Merchandiser på BAUHAUS vara nästa utmaning för dig! BAUHAUS söker nu en idéspruta som är duktig på att handtexta. Du ingår i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. BAUHAUS har ett stort, varierat och spännande sortiment och den ena dagen är inte den andra lik. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik. Vill du komma in i vår gemenskap, då kanske detta är jobbet för dig?
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att säkerställa att rätt vara är på rätt plats i hyllor, gavlar och på säljtorg. Merchandisern har även ansvar för exponering och skyltning av förberett kampanjmaterial. Du är marknadsavdelningens förlängda arm i varuhuset. Genom att arbeta aktivt med varornas placering ska du maximera varuhusets försäljning. Utöver detta kommer du vid vissa tillfällen arbeta som "eventpersonal" med försäljning och marknadsföring av vissa produkter samt arbeta aktivt för att maximera varuhusets försäljning.
Vem söker vi?
Du som söker har utbildning inom butikskommunikation/dekoratörsutbildning/visual merchandising och minst tre års erfarenhet av arbete som Visual Merchandiser/Kommunikatör. Tjänsten som Merchandiser kräver att du kan handtexta då BAUHAUS handtextar stora delar av sina skyltar. Som person är du initiativrik och duktig på att kommunicera och engagera andra. Du är van att arbeta i ett högt tempo och kan planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du flexibel, ansvarsfull, utåtriktad och kreativ. Du har minst gymnasial utbildning. Körkort lägst AM är ett krav. I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret. Körkort är ett krav.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirarenade arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer,riktlinjer och lagkrav
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 24 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Ersättning
Enligt Handels kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bauhaus & Co KB
, http://www.bauhaus.se Arbetsplats
Bauhaus & Co Kb Kontakt
Charbel Mrad +46 851708091 Jobbnummer
9623672