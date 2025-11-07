Mercedes Transporttekniker
2025-11-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Falun
Transportbilsmekaniker
Vi söker nu en driven och nyfiken bilmekaniker för lätta transportbilar, Mercedes och Nissan till vår verkstad i Gävle. Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och du är självfallet stolt i ditt yrkesutövande. När du arbetar som mekaniker hos oss ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som mekaniker ser vi att du har:
Ett brinnande teknik- och fordonsmekaniskt intresse
God administrativ förmåga och datorvana
Goda kommunikativa egenskaper
Ett gott kundbemötande
Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett naturligt steg i karriären. Du är socialt utåtriktad, har samarbetsförmåga och kan även arbeta under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bil intresse och har känsla för service. Minst B körkort är ett krav.
Vi erbjuder ett dynamiskt och framgångsrikt företag med ett av marknadens starkaste varumärken och goda möjligheter till utbildning då våra bilmärken kräver löpande utbildning. Företaget jobbar med ständiga förbättringar.
Personalrabatter på Verkstadsarbeten & reservdelar
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Företagshälsovård
Bra arbetsmiljö
Utbildningar genom Mercedes Sverige och Nissan
Vi rekommenderar att du skickar in ansökan omgående då urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Din ansökan med CV skickar du in till Servicemarknadschef Ken Forslund eller via formuläret här på sidan.ken.forslund@bilkompaniet.se
Telefonnummer: 023-54 53 74
Om Bilkompaniet
Bilkompaniet är ett av regionens mest framgångsrika bilföretag och ett modernt privatägt bolag. Bilkompaniet som grundades 1941 finns i Mora, Leksand, Malung, Falun, Avesta, Hedemora, Sala, Fagersta och Gävle. Vi säljer service- och verkstadstjänster nya och begagnade bilar. Vi är auktoriserade återförsäljare för Volvo, Mercedes, Kia, Nissan och Isuzu.
Vi är auktoriserade serviceverkstäder för Volvo, Nissan, Mercedes, Ford, Kia, Isuzu och Peugeot.* Utöver fordonsrelaterade tjänster ingår även Nils Olsson Dalahästar i Nusnäs. Vårt fokus är alltid KUNDNÖJDHET i världsklass med hjälp av kompetenta och engagerade medarbetare.
• Auktorisationen varierar på de olika orterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: Ken.Forslund@bilkompaniet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilkompaniet Gävleborg AB
(org.nr 556735-9491), https://bilkompaniet.se/gavle/
Rälsgatan 12 (visa karta
)
802 91 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicemarknadschef
Ken Forslund Ken.Forslund@bilkompaniet.se 026545360 Jobbnummer
9592858