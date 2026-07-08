Mentor till Realgymnasiet Göteborg
Lärande i Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-07-08
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Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden – oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är mentor
Som mentor på Realgymnasiet i Göteborg kommer du att arbeta med utveckling av en elevgrupp. Du är en del av vårt elevhälsoteam och har ett nära samarbete med lärare och elevhälsans kompetenser för att bidra till att våra elever får de bästa förutsättningarna för lärande. Du kommer främst arbeta med elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. På våra yrkesprogram blir deras anställningsbarhet efter utbildning en viktig del av uppdraget och för elever på högskoleförberedande program, deras lust och möjlighet till vidare studier.
Du kommer arbeta med att coacha våra elever, med motiverande insatser, målbilder och framtidsplanering. Du kommer stötta elever genom hjälp med studieplanering och studieteknik. En viktig del i tjänsten är att se till att elevernas studieplaner är uppdaterade och stämmer överens med programmets poängplan. Tjänsten innehåller även andra arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär då du också kommer att ta visst SYV-ansvar i rollen.
Du samarbetar med personalen på skolan och driver mentorarbetet, i det breda perspektivet, utifrån aktuellt utbildningsutbud på skolan.Du kommer delta i elevvårdsarbete, ha kontakt med vårdnadshavare, planera och delta i mentorstid, utvecklingssamtal, föräldramöten och liknande. Du stöttar eleverna under skoldagen och i kontakten med lärare. Vidare arbetar du kontinuerligt och löpande, tillsammans med våra lärare, med att kommunicera måluppfyllelsen till eleven. Som mentor har du ett helhetsperspektiv med eleven i fokus.
Vi ligger i hjärtat av Göteborg, mitt på Järntorget och du kommer att ingå i ett härligt kollegium där vi är rädda om varandra och om våra elever. Vi söker dig som är intresserad av att peppa, stötta och stärka våra elever att nå så långt de kan!Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Färdigställd pedagogisk/ socialpedagogisk utbildning
Tidigare erfarenhet inom gymnasiet.
Annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig
Det är meriterande om du har examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat.Du är strukturerad och har en en mycket god pedagogisk insikt. Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter person och situation.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande – där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/).
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-20 , upphör: 2027-10-28 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Realgymnasiet Göteborg Kontakt
Biträdande rektor
Alexander Bengtsson alexander.bengtsson@realgymnasiet.se Jobbnummer
9997348