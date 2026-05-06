Mentor och lärare i matematik åk 4-6
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Beskrivning
På Svartedalsskolan får du chans att möta elever från alla världens hörn. Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen och bedriver ett aktivt värdegrundsarbete kopplat till vårt förhållningssätt att mångfald och olikhet berikar.
Skolan ligger i en dal vid Länsmansgården cirka 30 minuter från centralstationen för dig som reser med kollektivtrafik. Här går ungefär 550 elever från årskurs 4 till 9 i grundskolan och cirka 50 elever i den anpassade grundskolan.Dina arbetsuppgifter
Svartedalsskolans mellanstadium har fått anslag för att under tre år satsa på ett tvålärarsystem i matematik, därför söker vi nu tre lärare som brinner för att undervisa i matematik i åk 4-6.
Du kommer i tätt samarbete med kollegor ansvara för planering, undervisning och uppföljning av matematikundervisningen i fyra klasser i en av mellanstadiets årskurser.
Att arbeta tillsammans är viktigt för oss. Skolan är indelad i årskursvisa arbetslag där pedagoger och annan personal organiserar sig runt elevernas skoldagar. Tillsammans med dina kollegor utformar du den pedagogiska verksamheten så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara och utmanas.
Vi tror att ett lågaffektivt bemötande och positiv förstärkning är viktigt och på att alla elever vill nå målen. Som stöd i detta finns även en närvarande elevhälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig att undervisa åk 4-6 i matematik och minst två andra ämnen. Det är en merit om du har behörighet att undervisa i svenska och erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell miljö.
På vår skola värdesätter vi förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, därför är det viktigt att du som söker en tjänst hos oss har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, vilket innebär att du skapar bra möten med både individer och grupper.
Vidare önskar vi att du tillför entusiasm och energi i kollegiet och har en vilja att göra skillnad. Du
behöver ha en god förmåga att samarbeta och en vilja att vara med och utveckla skolans verksamhet. Kan du också på ett enkelt sätt tydliggöra målen för den pedagogiska verksamheten och se varje elevs möjlighet att nå dit, så tror vi att just du passar för uppdraget.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Riley Wennerberg, Sveriges Lärare riley.wennerberg@grundskola.goteborg.se 031-7015526 Jobbnummer
9896132