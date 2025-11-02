Meningsfullt extrajobb för student
HAW AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2025-11-02
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HAW AB i Lidingö
, Haninge
eller i hela Sverige
Jag heter Oskar och är 21 år. Jag har assistans dygnet runt och söker nu en ytterligare deltidassistent. Förra våren tog jag studenten från på St Eriks gymnasiet, riksgymnasiet för rörelsehindrade på Kungsholmen. Jag bor på Lidingö tillsammans med mina föräldrar och syskon.
Jag har en cp-skada vilket innebär att jag behöver hjälp med allt såsom påklädning, toalett, sondmatning, kommunikation, stretch m.m. Jag använder ett flertal hjälpmedel såsom PEG, hostmaskin, ventilator, Immowalker, ögonstyrd kommunikationsdator m.m. som du dock inte behöver kunna innan utan får möjlighet att lära dig.
Följande grundkrav finns dock på sökanden:
1. Mycket hög arbetsmoral: Jag är fullständigt beroende av mina assistenter för exakt allt, så det är viktigt att du alltid kommer när du ska och förstår att det är ett aktivt och viktigt arbete.
2. Goda svenska-kunskaper: Även om jag mest kommunicerar via en ögonstyrd dator behöver jag i vissa fall använda en manuell kommunikationskarta som du då måste klara av att läsa av.
3. God fysik: I flera situationer krävs manuella lyft (jag väger ca 55 kg) så du behöver ha god fysik och jag ser helst att du är en kille på ca 20-40 år.
4. Mycket stort engagemang och empati: Du blir min förlängda arm i allt och jag behöver ditt stöd och engagemang för göra mitt liv värdigt och innehållsrikt samtidigt som du har respekt för min självbestämmanderätt och förstår rollen som personlig assistent.
Bra lön och andra anställningsvillkor. OB-tillägg och följer kollektivavtal.
För rätt person finns möjlighet till arbetsledarroll och högre lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: hawassistans@gmail.com Arbetsgivare HAW AB
(org.nr 556900-3345) Kontakt
Henrik Wenckert hawassistans@gmail.com Jobbnummer
9584475