Meningsfullt deltidsarbete som ledsagare

Funkisgruppen AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-03-12


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Funkisgruppen AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Om jobbet
Funkisgruppen och Satin erbjuder insatser enligt SoL och LSS samt placering i skyddat boende och stödboende. Vi bedriver verksamhet i Stockholm, Mälardalen och Skåne, med huvudkontor i Solna.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Om tjänsten
Vi söker just nu dedikerade ledsagare till kunder i områden Stockholm stad, Sollentuna, Tyresö, och Nacka.

Ledsagning och ledsagarservice innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd av en följeslagare att komma ut i samhället och bryta/motverka isolering.

Just nu söker vi ledsagare till ett flertal ungdomar som vill komma ut och hitta på aktiviteter. Det kan vara alltifrån att gå på bio, träna på gym, gå till simhallen eller gå på en promenad. Du bör vara en aktiv person som tycker om att vara igång och motivera till aktivitet. Som ledsagare planerar du kommande aktiviteter tillsammans med din kund och det är ofta till fördel att vara initiativtagande och idérik.

För arbetsuppgifter tillämpas kollektivavtalet för bransch Vård och behandlingsverksamhet sam omsorgsverksamhet (E) mellan Vårdföretagarna och Kommunal.

Vad vi söker hos dig:

Du har ett genuint intresse för människor

Du har en förmåga att se möjligheter och ett pedagogiskt bemötande

Du är van att använda dator som arbetsverktyg

Du behärskar svenska i tal och skrift då social dokumentation är en viktig del av ditt arbete

Meriterande om du har erfarenhet inom LSS och SoL

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Registerutdrag
Vid en anställning kommer vi att begära ett registerutdrag innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen.
Arbetstid: deltid (2-8tim/veckan) arbetet innebär främst arbete kvällar och helger.

Tillträde: Omgående

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du ytterligare frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef: denise.lindgren@funkisgruppen.se

Välkommen med Din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7376235-1889747".

Arbetsgivare
Funkisgruppen AB (org.nr 556881-6283), https://jobb.funkisgruppen.se
Gotlandsgatan 55 (visa karta)
116 65  STOCKHOLM

Arbetsplats
Funkisgruppen och Satin AB

Jobbnummer
9794163

Prenumerera på jobb från Funkisgruppen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Funkisgruppen AB: