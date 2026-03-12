Meningsfullt deltidsarbete som ledsagare
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om jobbet
Funkisgruppen och Satin erbjuder insatser enligt SoL och LSS samt placering i skyddat boende och stödboende. Vi bedriver verksamhet i Stockholm, Mälardalen och Skåne, med huvudkontor i Solna. Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Vi söker just nu dedikerade ledsagare till kunder i områden Stockholm stad, Sollentuna, Tyresö, och Nacka.
Ledsagning och ledsagarservice innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd av en följeslagare att komma ut i samhället och bryta/motverka isolering.
Just nu söker vi ledsagare till ett flertal ungdomar som vill komma ut och hitta på aktiviteter. Det kan vara alltifrån att gå på bio, träna på gym, gå till simhallen eller gå på en promenad. Du bör vara en aktiv person som tycker om att vara igång och motivera till aktivitet. Som ledsagare planerar du kommande aktiviteter tillsammans med din kund och det är ofta till fördel att vara initiativtagande och idérik.
För arbetsuppgifter tillämpas kollektivavtalet för bransch Vård och behandlingsverksamhet sam omsorgsverksamhet (E) mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Vad vi söker hos dig:
Du har ett genuint intresse för människor
Du har en förmåga att se möjligheter och ett pedagogiskt bemötande
Du är van att använda dator som arbetsverktyg
Du behärskar svenska i tal och skrift då social dokumentation är en viktig del av ditt arbete
Meriterande om du har erfarenhet inom LSS och SoL
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Registerutdrag
Vid en anställning kommer vi att begära ett registerutdrag innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen.
Arbetstid: deltid (2-8tim/veckan) arbetet innebär främst arbete kvällar och helger.
Tillträde: Omgående
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du ytterligare frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef: denise.lindgren@funkisgruppen.se
Välkommen med Din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
