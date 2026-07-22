Meningsfull och betydande roll som personlig assistent
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge
2026-07-22
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Hej!
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på någons tillvaro?
Vivida söker nu en engagerad personlig assistent till en glad, busig och härlig pojke på 12 år.
I rollen får du möjlighet att göra verklig skillnad i hans vardag.
Om uppdraget
Jag är en 12‐årig kille med mycket energi och humor som söker en personlig assistent som vill arbeta nära mig i min vardag.
Jag har en lungsjukdom och autism och behöver stöd och assistans i olika delar av livet.
Ditt arbete innebär bland annat att:
Stötta mig i vardagen, både hemma, i skolan och vid aktiviteter
Hjälpa till med syrgas och delvis sondmatning.
Vara ett kontinuerligt stöd under hela dagen , jag kan inte lämnas ensam.
Jag har inget fullt utvecklat tal, därför är det meriterande om du har erfarenhet av
TAKK eller AKK.
Du kommer att följa med mig till skolan på dagtid och arbeta i hemmet efter skoldagens slut.
Jag bor växelvis hos min mamma och pappa, en vecka i taget, och du följer även med på mina fritidsaktiviteter.
I familjen finns hund, vilket innebär att du inte kan vara allergisk eller hundrädd.
Känner du igen dig?
Jag söker dig som har erfarenhet av personlig assistans, arbete med barn och/eller anpassad skola.
Det är viktigt att du kan sätta tydliga men trygga gränser och hjälpa mig att hålla rutiner. Samtidigt hoppas jag att du är lekfull och tycker om att ha roligt tillsammans.
Vi ser gärna att du:
Har ett lugnt, tryggt och lyhört bemötande
Är kreativ, tålmodig och flexibel
Har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med både familj och skola
Har erfarenhet av tecken som stöd (meriterande)
Har erfarenhet av lågaffektivt bemötande (meriterande)
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B‐körkort
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Extra vid behov med chans till fast rad på 70%
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Jag behöver ha en ny assistent till v.34 senast, men start kan ske tidigare
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-07-20. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder.
Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Tiktok Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 SÄTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008871