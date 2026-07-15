Menardi Juridik söker jurister
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2026-07-15
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Menardi Juridik söker jurister
Juristbyrån Menardi Juridik söker jurister som vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, professionalism och ett starkt klientfokus står i centrum.
Vi söker dig som vill arbeta självständigt med kvalificerade juridiska ärenden och utvecklas i en omväxlande roll. Erfarenhet av att företräda klienter i domstol är meriterande men inte ett krav.
Om Menardi Juridik
Menardi Juridik är en juristbyrå med kontor i centrala Örebro. Byrån är verksam inom flera rättsområden med särskilt fokus på familjerätt och förvaltningsrätt. Vårt arbete präglas av hög kvalitet, tillgänglighet och ett professionellt bemötande.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Som jurist hos Menardi Juridik arbetar du självständigt med att driva juridiska ärenden från inledande rådgivning till avslutad process. Samtidigt är du en del av ett team av jurister där vi samarbetar kring ärenden, diskuterar juridiska frågeställningar och delar kunskap för att ge våra klienter bästa möjliga stöd.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Rådgivning och löpande kontakt med klienter.
Företräda klienter vid domstolar och myndigheter.
Bedömning av nya ärenden och klientförfrågningar.
Tjänsten kan innebära resor i arbetet.
Vi söker dig som
Har juristexamen.
Trivs med att arbeta självständigt i en varierande och stundtals intensiv arbetsmiljö.
Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Är ansvarstagande, självständig och har ett professionellt bemötande.
Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med klienter och samarbetspartners.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att företräda klienter i domstol.
Erfarenhet från arbete på advokat- eller juristbyrå, domstol eller myndighet.
Erfarenhet inom migrationsrätt, familjerätt, personlig assistans, arbetsrätt eller andra rättsområden.
B-körkort.
Vi erbjuder
Ett kvalificerat och omväxlande juridiskt arbete.
Möjlighet att självständigt ansvara för och driva egna ärenden.
Möjlighet till distansarbete
En professionell arbetsmiljö med hjälpsamma, engagerade kollegor.
Konkurrenskraftig lön och goda anställningsvillkor.
Startdatum: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: info@menardijuridik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Menardi Juridik AB
(org.nr 559276-1505)
Fabriksgatan 54b (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003869