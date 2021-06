Member 24 Tuna Park söker gruppträningsinstruktörer - Member 24 AB - Administratörsjobb i Eskilstuna

Member 24 AB / Administratörsjobb / Eskilstuna2021-06-29I början av 2021 öppnade vi vårt 4e och största gym i Eskilstuna, Tuna Park. 1200 kvm inspirerande träningsmiljö där både gym- och gruppträning ingår."GROUP FITNESS SCHACK at Member 24 Tuna Park"I en inspirerande miljö, högklassigt ljud och ljus samt kommer vi erbjuda gruppträningsklasser av högsta kvalitet - både Member 24 's egna träningskoncept och de populäraste träningspassen från vår samarbetspartner Les Mills.JOIN OUR TEAM!VI SÖKER BÅDE NYA OCH ERFARNA INSTRUKTÖRSSTJÄRNORVi förväntar oss att du som söker är:Energisk och positiv med stor utstrålning.En glädjespridare som älskar människor och bjuder på dig själv.Atletisk och en stark förebild inom ditt område.Kompetent och strukturerad.2021-06-29Relevant utbildning såsom Les Mills, S.A.F.E, The Academy eller liknande.Om vi hittar "rätt" profil står vi för fortbildning samt kompletterande utbildning.Minst 1-2 års erfarenhet som instruktör är ett plus.Det är en fördel om du är instruktör inom flera typer av träningsprogram.Om tjänsterna:Schemalagda klasser minst 1-2h per vecka.Vi ser gärna att du är tillgänglig för att vikariera på ytterligare klasser vid behov.Utbudet kommer att innehålla klasser såsom Member 24 's Circle Hiit, Glutes&Abs, Athletic Yoga samt träningsprogram från Les Mills såsom BODYPUMP. Berätta i din ansökan vilken typ av klasser du kan och vill instruera.Lön enligt överenskommelse (lönestege tillämpas beroende på utbildning och erfarenhet, våra löner håller en hög nivå jämfört med branschstandard).Skicka ett kort personligt brev med CV samt foto och berätta varför just du skulle passa i vårt team. Sänd ansökan till info@member24.se och ange "Ansökan gruppträning Tuna Park" i ämnesraden.VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!Sista dag att ansöka är 2021-08-31Member 24 AB5835869