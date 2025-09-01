Mellerud: Maskinmontör/Processtekniker/Ställare
Med öppenhet, nyfikenhet och transparens vill vi skapa värde för oss och våra kunder. Är du en teknikintresserad person som trivs med att tillhöra ett team? Då vill vi att du blir en del av oss!
Om dig
Vi ser att du har en bakgrund inom produktionsteknik eller produktionskvalitet. Önskvärt är att du har några års arbetslivserfarenhet från en liknande roll inom tillverkningsindustrin. Vi söker en person med stor vilja och engagemang. Du är noggrann, starkt lösningsorienterad och tekniskt nyfiken. Du har initiativförmåga och vilja att lära och utvecklas.
Meriterande
Tidigare arbetat som maskinställare eller processtekniker
Industriteknisk utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet
Automationsutbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet
El kunskap
Pneumatik kunskap
Truckkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Om rollen
Huvudsakliga uppgifter är att byta formverktyg i maskiner och ställa in kringutrustning, göra maskinjusteringar samt åtgärda driftstopp och avvikelser för produktionen. Det ingår också att säkerställa optimal process och kvalité, vara behjälplig med provkörningar och internutbildningar. Du kommer arbeta nära produktionen och samarbeta med operatörer för att säkerställa en effektiv och problemfri process. Du tar eget ansvar och arbetar självständigt under lägre tid. Arbetet är mycket varierande.
Arbetstid
3-skiftsschema
Förmiddag
Mån-Tors 05.50-14.00
Fre 05.50-15.50
Natt
Mån-Tors 21.50-06.00
Eftermiddag
Mån-Tors 13.50-22.00 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Detta är ett heltidsjobb.
