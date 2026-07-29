Mellanstadielärare till Rönnängs skola
Tjörns kommun, Rönnängs skola / Grundskollärarjobb / Tjörn Visa alla grundskollärarjobb i Tjörn
2026-07-29
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På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också – här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vi söker nu en engagerad och relationsskapande lärare till ett längre vikariat på mellanstadiet.
Hos oss blir du en viktig del av en skola där vi arbetar nära varandra, stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi tror på kraften i goda relationer och på varje elevs möjlighet att lyckas. Därför söker vi dig som vill göra skillnad varje dag – i klassrummet, i arbetslaget och i elevernas framtid.
Det här är ett längre vikariat som ger dig möjlighet att följa elevernas utveckling över tid och verkligen bli en del av verksamheten. För rätt person kan det också finnas möjlighet till fortsatt anställning efter vikariatets slut.
Hos oss får du:
• Arbeta tillsammans med engagerade, hjälpsamma och kompetenta kollegor.
• Vara en del av ett arbetslag som stöttar, inspirerar och utvecklar varandra.
• Möjlighet att bygga långsiktiga relationer med elever och vårdnadshavare genom ett längre vikariat.
• En arbetsplats där idéer välkomnas och där du får vara med och påverka.
• Fantastiska möjligheter att använda skärgården och naturen som en del av undervisningen.
• En skola som värnar om trygghet, arbetsglädje och goda resultat.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som lärare på mellanstadiet kommer du att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån läroplanens mål.
• Skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö.
• Vara mentor för en elevgrupp och stödja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
• Samarbeta nära kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
• Bidra aktivt till skolans gemensamma utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1 - 6 .
• Har ett tydligt pedagogiskt ledarskap och god förmåga att skapa struktur och studiero.
• Bygger starka och positiva relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Är engagerad, flexibel och lösningsfokuserad.
• Trivs med att samarbeta men också tar eget ansvar och driver ditt arbete framåt.
Erfarenhet av undervisning på mellanstadiet är meriterande.
Vem är du?
Du är en lärare som ser möjligheter före hinder. Du tycker om att möta elever där de befinner sig och motiveras av att få dem att växa både kunskapsmässigt och som individer. Du uppskattar samarbete, har nära till skratt och vill bidra till en arbetsplats där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-17 eller enligt överenskommelse., upphör: 2027-06-16 .
Om du erbjuds anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen är du skyldig enligt Skollagen att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. Vid anställning längre än tre månader blir du automatiskt medlem i Tjörns kommunanställdas fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2026/132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns Kommun
(org.nr 212000-1306)
471 42 RÖNNÄNG Arbetsplats
Tjörns kommun, Rönnängs skola Kontakt
Facklig företrädare
Robert Hallding sune.hallding@tjorn.se Jobbnummer
10014652