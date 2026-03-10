Mellanstadielärare till Listerbyskolan
Ronneby kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Ronneby Visa alla grundskollärarjobb i Ronneby
2026-03-10
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Publicering sdatum2026-03-10
I ditt uppdrag som lärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt samt i arbetslag.
I din roll är du delaktig för att skapa en trygg grund för våra elever. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Du ska vara väl förtrogen med skolan styrdokument och insatt i dess dokumentationskrav.
Du förväntas att delta i utvecklings- och kvalitetsarbete.
Du ska också vara redo att hoppa in och stötta dina kollegor om det behövs.Kvalifikationer
Du ska ha en lärarlegitimation och vara behörig att undervisa i svenska, engelska, matematik och no. Annan person som innehar pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, kan vara aktuell men då för en visstidsanställning.
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska kunna kommunicera och samarbeta med kollegor, elever, vårdnadshavare samt övriga professioner du möter i ditt yrke. Du bör ha grundläggande kunskaper i office365 samt relevanta system för tjänsten.
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav. Du kan läsa mer om detta och ansöka om utdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Det är meriterande om du tidigare arbetat som lärare.
ÖVRIGT
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Grundskola Kontakt
Rektor
Rickard Andersson rickard.andersson@edu.ronneby.se 0457617135 Jobbnummer
