Mellanstadielärare till Grönkullaskolan
Sundbybergs kommun / Grundskollärarjobb / Sundbyberg
2026-02-22
Mellanstadielärare till Grönkullaskolan
Vi på Grönkullaskolan söker engagerade lärare som kan nå alla elever och skapa en stimulerande lärmiljö. Grönkullaskolan är en arbetsplats med kompetenta elever och kollegor. Vi gläds åt framgångar, löser problem och utmaningar, tillsammans.
Som lärare på Grönkullaskolan kommer du att undervisa på mellanstadiet. Du är även mentor för klassen. Du kommer att ingå i ett arbetslag som samarbetar runt elever, kring ämnen och med personal på eftermiddagsverksamhet. På Grönkullaskolan strävar vi mot ett aktivt kollegialt lärande där vi hjälper och inspirerar varandra att växa. Kollegiet är drivet och engagerade i eleverna och deras utveckling.
Vi söker dig
• Som har lärarexamen och lärarlegitimation för 4 - 6 gärna med behörighet i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska, no/so-ämnen och teknik.
• Som är en lärare som ser alla elever och kan skapa goda relationer med dem.
• Som kan väcka elevernas intresse och lust att lära.
• Som är lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar.
Vi värdesätter engagemang och att du har ett tydligt ledarskap med god struktur. Vi förväntar oss att du blir en del av vår strävan mot en trygg och kreativ arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är visstidsanställning på heltid under läsår 2026-2027 med möjlighet till förlängning.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Tillträde redan den 13/4 2026.
Ansök senast den 20/3 2026. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Rektor
Ulrika Nimstrand ulrika.nimstrand@sundbyberg.se 08-706 87 96 Jobbnummer
9756225