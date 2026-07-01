Mellanstadielärare Hjortsjöskolan 4-6
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Vaggeryd Visa alla grundskollärarjobb i Vaggeryd
2026-07-01
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Vill du arbeta i skolan och vara en viktig del av elevernas utveckling – både kunskapsmässigt och socialt? Nu söker vi en engagerad och flexibel medarbetare till vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Tjänsten är varierad och passar dig som är nyfiken på läraryrket eller rollen som fritidslärare. Du kommer att arbeta nära elever och pedagoger under hela skoldagen.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
Vara resurs i klassrummet och stötta elever i deras lärande
vikariera för lärare i skolan och på fritids vid personalfrånvaro
Delta i och bidra till pedagogiska måltider
Arbeta i fritidsverksamheten före och/eller efter skoltid
Bidra till en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer och elevgrupper
Har ett genuint intresse för barn och ungas utveckling
Är relationsskapande och trygg i vuxenrollen
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Kanske funderar på en framtid som lärare eller fritidslärare
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där varje dag gör skillnad. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, trygghet och utveckling står i fokus.Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Inför anställning behöver du visa upp utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning hos oss.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-07 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/84". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
Box 43 (visa karta
)
568 21 SKILLINGARYD Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Jenny Storck jenny.storck@vaggeryd.se 0393-678559 Jobbnummer
9986319