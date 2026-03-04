Mellanstadielärare årskurs 4 till Furutåskolan
2026-03-04
Arbetsuppgifter
Furutåskolan är en F-6-skola med tillhörande fritidshem. Vi är ca 300 elever och 45 medarbetare. Skolan ligger i den södra delen av staden, på stadsdelen Teleborg och ligger bara ett stenkast bort från både Växjösjön och Södra Bergundasjön. I nära anslutning till skolan har vi skog som nyttjas av både skola och fritidshem.
Du ska se samarbete som en självklarhet och kunna planera, genomföra och utvärdera din undervisning så väl enskilt som tillsammans med kollega och arbetslag. Tillsammans med tre årskurskollegor arbetar du för att skapa goda lärmiljöer utifrån elevens bästa i fokus.
På vår skola undervisar vi utifrån ett språkutvecklande arbetssätt som kännetecknas av att eleverna ges stöttning i hur de ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande och en undervisning präglad av förståelse för flerspråkighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa på mellanstadiet i, svenska, svenska som andraspråk, matematik, teknik, NO eller SO. Har du behörighet att undervisa i något praktiskt estetiskt ämne är det meriterande.
Du är en trygg och medveten lärare med en god förmåga att skapa struktur och framförhållning i ditt arbete och drivs av att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och skolledning.
Genom ett engagerat och nyfiket förhållningssätt skapar du en trygg arbetsmiljö där alla elever stimuleras till utveckling. Du är lyhörd för elevernas olika behov och har en naturlig fallenhet för att anpassa din undervisning efter deras individuella förutsättningar.
För dig är samarbete med kollegor en självklarhet för att nå framgång. Du har en god kommunikativ förmåga och håller såväl elever som vårdnadshavare väl informerade om kunskapsutveckling och resultat. Som person är du positiv, flexibel och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
