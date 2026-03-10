Mellanstadielärare åk 4-6 Entréskolan Eskilstuna
2026-03-10
Till höstterminen 2026 söker vi en lärare med behörighet att undervisa på mellanstadiet i svenska, SO, NO, engelska och matematik vid Entréskolan Eskilstuna.
Entréskolan är en estetisk grundskola för årskurserna 4-9 med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. Entréskolan finns i Västerås, Stockholm, Eskilstuna och Örebro. Vi erbjuder fyra estetiska inriktningar; teater, musik, dans och konst.
Entréskolan genomsyras av ett ämnesövergripande arbetssätt i olika arbetsområden. Vi arbetar för att varje elev ska vara delaktig och aktiv i sitt lärande. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, sedda och respekterade på Entréskolan. Som lärare hos oss är du en viktig del i det arbetet.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever på mellanstadiet. På Entréskolan är läsåret indelat i ämnesintegrerade arbetsområden där undervisningen planeras tillsammans av lärarna runt en grupp elever. Som lärare på Entréskolan är det därför viktigt att du trivs i en roll där samarbete utgör en central del. Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper då en stor del av arbetet sker med digitala verktyg. Alla elever i klassen har tillgång till en egen dator som används i skolan. Som person trivs du i ett uppdrag där du har ett stort eget ansvar och ges utrymme att ta många egna initiativ men även kan lyssna in och samarbeta med andra. Du är kreativ och kommer gärna med nya idéer och angreppssätt.
Vi söker dig som:
• har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg i det pedagogiska arbetet
• Har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas
• har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik
• har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Utbildningsbakgrund
Du innehar relevant utbildning och erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vilja att arbeta med ämnesintegration i ett kreativt lärande.
Läs mer om vårt arbetssätt och pedagogiska idé på vår hemsidawww.entreskolan.se
Friskvårdsbidrag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: rekrytering.eskilstuna@entreskolan.se

Omfattning
Smedjegatan 43
632 20 ESKILSTUNA

Arbetsplats
Entréskolan Eskilstuna

Kontakt
Fredrik Lindhé
info.eskilstuna@entreskolan.se

Jobbnummer
9789009