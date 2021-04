Mellanstadielärare åk 4-5 till Tavestaskolan - Södertälje kommun - Grundskolelärarjobb i Södertälje

En dag på jobbetÄr du redo att inta rollen som klasslärare?Tycker du om att arbeta på en skola som vågar förändra?Är du den som vill utmana och utveckla ditt pedagogiska ledarskap?Tror du att värdegrundsarbete har en viktig roll i ditt dagliga arbete?Delar du vår vision, att elever som blir sedda och bemötta med respekt utifrån sina förutsättningar och behov, lyckas bättre?Då har du hittat rätt!Som klasslärare hos oss kommer du arbeta tillsammans med kollegor på mellanstadiet. Du arbetar i ett årskurslag, det innebär att din kompetens ska komma så många som möjligt till del. Inom årskursen är ni tre kollegor samt stöd av fritidskollegor under delar av dagen, vilket innebär att gemensam planering är något vi värdesätter högt.Arbetet sker i nära samarbete med skolledning, elevhälsa och vårdnadshavare.Vem är du?Vi söker dig som är legitimerad lärareDu är väl förtrogen med LGR11 och har god förmåga att uttrycka dig professionellt i tal och skrift.Du är professionell i din yrkesroll, tar ansvar, är engagerad, motiverad och bidrar i arbetet med ständiga förbättringar. Du har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning.Krav:Examen med lärarlegitimation från lärarhögskolanDu är en mycket god organisatör, har struktur och ordning samtidigt som du har förmågan att vara mycket flexibel och beredd på snabba vändningar i det dagliga arbetet. Du måste brinna för att arbeta med barn, ha fingertoppskänsla och vara en mycket god kommunikatör. Du är insatt i skolans styrdokument och har erfarenhet av att arbeta med barn och deras vårdnadshavare.Vi erbjuder digHos oss kommer du att vara en av ca 50 medarbetare. Vi erbjuder ett omtänksamt kollegium där vi arbetar med att utveckla det kollegiala lärandet. Vi tror på att en god lärmiljö får både elever och personal att prestera bättre. Vi arbetar också för att skolan ska präglas av en feedback-kultur där det är naturligt att medarbetare stärker varandra i det vardagliga arbetet.FörmånerFriskvårdsbidrag 3000 kr per årPedagogisk lunch till ett subventionerat prisModern och trevlig fysisk miljöVerksamhetsnära ledningEn fritidsverksamhet som är i framkantKompetensutvecklingBra förmåner via vår förmånsportalVälkommen till oss!Tavestaskolan är en F-5-skola med drygt 380 elever och tillhörande fritidshem, samt klubbenverksamhet.På skolan arbetar ca 50 medarbetare som är organiserade i fyra arbetslag. Det är gångavstånd till pendeltågen och nära till Järna centrum med naturen inpå knuten. .Skolledningen består av en rektor, en biträdande rektor och en administrativ chef. Skolan har ett väl fungerande EHT-arbete.Skolans visionElevens skoldag präglas av en kreativ arbetsmiljö där närsamhället är en naturlig del av skolarbetet. Studiemotiverade elever där arbetet präglas av samarbetet mellan elever, lärare och där ämnena samverkar. Det ämnesövergripande arbetssättet bidrar till att ge en inspirerande studiemiljö vilket leder till att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas.Eleverna är delaktiga och ansvarstagande i sin egen utbildning och utvecklas från sina egna förutsättningar inom klassens ram. Skolan ser vårdnadshavarna som en tillgång i att eleverna lyckas och dessa bjuds in till skolan flera gånger under året för att ta del av vad eleverna arbetat med och skapat.Tjänsten kan komma att tas i anspråk vid omställning eller tillsättas innan annonstiden går ut.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-09Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-23