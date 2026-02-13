MEL Manager med ansvar för dataanalys till Hand in Hand Sweden
Vi stärker vårt programteam på Hand in Hand Sweden med en ny roll som MEL Manager med ansvar för dataanalys. Är du intresserad av att ingå i ett dynamiskt och mångsidigt team i Stockholm?
Om Hand in Hand
Hand in Hand bekämpar fattigdom genom entreprenörskap. Genom utbildning, lån och långsiktigt stöd hjälper organisationen framför allt kvinnor och unga att starta och utveckla egna företag - vilket ger dem möjlighet att förbättra sin inkomst och skapa en tryggare framtid för sig själva och sina familjer.
Hand in Hand är idag verksamma i Indien, Kenya, Tanzania, Sydafrika och Afghanistan. I Stockholm består Hand in Hand av ett engagerat och entreprenöriellt team där varje person tar stort ansvar och har verklig möjlighet att påverka - både resultat, arbetssätt och riktning. Organisationen befinner sig i en tydlig tillväxt- och förändringsfas, med en ny strategi och ökande efterfrågan på vår bevisat effektiva modell.
Ditt uppdrag
Rollen som MEL Manager är en nyckelroll i att stärka lärande och datadrivet beslutsfattande inom verksamheten. I denna roll ansvarar du för utveckling och kvalitetssäkring av datainsamlingssystem samt för insamling, hantering, analys och visualisering av både kvantitativa och kvalitativa programdata. Arbetet syftar till att säkerställa evidensbaserad planering, adaptiv programstyrning, ansvarsutkrävande och högkvalitativ rapportering. En central del av rollen är att omsätta analysresultat i konkreta programförbättringar och stärka organisationens förmåga att använda data som grund för beslut.
Du arbetar med en projekt- och programportfölj där du ansvarar för uppföljning och utvärdering i nära samarbete med programhandläggare och partnerorganisationer. Rollen innefattar även att utveckla och förbättra M&E-system, stärka datakvalitet genom strukturerade processer och bidra till kapacitetsutveckling hos partnerorganisationer inom datainsamling, analys och adaptiv programstyrning.
Du samarbetar nära en kollega med liknande roll, programteam och partnerorganisationer för att generera insikter som stärker nätverkets prestation och lärande samt säkerställa att data och evidens används aktivt i strategiska och operativa beslut.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning inom ex statistik, data science, ekonomi.
Dokumenterad erfarenhet av dataanalys och mycket goda kunskaper i Excel och statistiska program (ex. R, STATA, SPSS eller Python).Dokumenterad erfarenhet av att skapa dashboards och visualiseringar (ex. Power BI, Tableau eller liknande).
God förståelse för M&E principer, indikatorer och kvalitetsstandarder.
Utmärkta analytiska och kommunikativa färdigheter.
Dokumenterad erfarenhet av att leda insatser för att främja en lärandekultur inom organisationer.
Det är också mycket meriterande om du har erfarenhet av:
GIS -verktyg (ex. ArcGIS, QGIS).
Digitala datainsamlingsplattformar (ex. KoboToolbox, ODK, SurveyCTO, CommCare m.fl.).
Kvalitativ dataanalys (ex. NVivo, ATLAS.ti).
Datadrivet M&E arbete inom civilsamhällessektorn.
• Att använda AI s-stödda verktyg för att stärka uppföljnings- och utvärderingsprocesser genom att ex. automatisera datarensning, skapa avancerade visualiseringar, genomföra trendanalyser och ta fram aktuella analytiska rapporter, samtidigt som etiska datapraktiker och riktlinjer för datasäkerhet efterlevdes.
Mer om tjänsten
• Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning.
• Hand in Hand Sweden har kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen
• Tjänsten är förlagd till Hand in Hands kontor vid Odenplan i Stockholm med möjlighet att jobba på distans någon dag i veckan.
• Resor i tjänsten förekommer.
