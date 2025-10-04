Mekonomen Bilverkstad söker nya bilmekaniker!
2025-10-04
Tjänsten innebär att du självständigt genomför service, reparationer och felsökningar på personbil och transportbilar av alla bilmärken
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet som klarar det mesta såsom kamremsbyte, växellådsbyte, motorbyte och göra felsökningar och har goda kunskaper inom bilelektronik. Om du har problem med språket, vi kan flera språk, det är viktigaste för oss att du kan ditt jobb.
Vinsta Bilservice AB är en Mekonomen Bilverkstad i Vällingby. Här i verkstaden servar och reparerar vi i princip alla bilmärken, nya som gamla.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@vinstabilservice.se
