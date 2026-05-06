Mekanisk Tekniker | Värme & Kyla | Mölndal Energi
2026-05-06
Hos oss får du arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Vi erbjuder ett praktiskt, varierande och utvecklande arbete där din insats gör verklig skillnad varje dag, utan energi stannar Mölndal.
Just nu söker vi en tekniker - mekaniker till våra produktionsanläggningar inom värme och kyla.
Din roll
Som Mekanisk tekniker hos Mölndal Energi får du en viktig roll i det dagliga arbetet med att säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet i våra produktionsanläggningar för värme och kyla. Rollen har ett tydligt operativt fokus och omfattar både förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll.
Du arbetar med reparationer, förbättringsarbeten, utbyten och installation av ny utrustning i våra anläggningar. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar även svetsarbeten. En stor del av arbetet består av att genomföra arbetsordrar som uppstår i samband med felanmälningar, planerat underhåll och årliga underhållsstopp, men också akuta reparationer när behov uppstår.
Arbetet sker i nära samarbete med driftorganisationen och andra funktioner inom Värme och Kyla. Under vissa perioder, särskilt i samband med revisioner, kan du även få en mer arbetsledande roll gentemot externa entreprenörer.
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en miljö där samarbete, flexibilitet och eget ansvar är avgörande. Då organisationen och arbetsgruppen är relativt liten är det viktigt att du är prestigelös och kan hjälpa till där det behövs. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, är stresstålig och kan hantera flera uppgifter parallellt utan att tumma på kvaliteten.
Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att behålla lugnet även i situationer som kräver snabba insatser. Du bidrar till ett gott samarbetsklimat och ser möjligheter i förändring och utveckling.
Du har förmodligen:
Gymnasieutbildning med inriktning verkstad, mekanik eller motsvarande
Flera års erfarenhet av mekaniskt underhåll inom produktionsanläggningar, energisektorn eller liknande verksamhet
Erfarenhet av reparationer och underhåll av mekanisk utrustning
Svetskunskaper och gärna svetsutbildning
Kunskap om heta arbeten
God datorvana och vana att arbeta i digitala underhållssystem
Meriterande är även:
Travers-, truck- eller hjullastarutbildning
Grundläggande elkunskap
Viss kunskap inom tribologi
Grundläggande förståelse för trycksatta anordningar
Eftersom vi bedriver säkerhetskänslig verksamhet kommer säkerhetsprövning att genomföras av slutkandidaten.
Erbjudande
Mölndal Energi är en arbetsplats där vi drivs av att arbeta tillsammans, engagerat och effektivt. En nyckel till vår framgång är kompetenta och engagerade medarbetare som tar ansvar för sitt arbete och bidrar till helheten.
Du blir en del av en vänlig och öppen kultur där vi ställer upp för varandra, samarbetar tätt och arbetar långsiktigt med både människor och anläggningar.
I den här rekryteringen samarbetar Mölndal Energi med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, 0727-30 52 46, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om Mölndal Energi
Vår vision är att utveckla framtidens hållbara ekosystem för energi. Vi brinner för att Sverige ska nå miljömålen långt före 2045. Genom vår produktion av el och värme kan vi ersätta sämre alternativ och minska användningen av fossila bränslen i samhället i stort. Men vi nöjer oss inte där - vi vill även minska slöseriet med jordens resurser genom att hjälpa våra kunder att använda energi smartare.
Mölndal Energi ägs av Mölndals stad och erbjuder el, fjärrvärme, fjärrkyla och energitjänster till privatpersoner och företag. Vi bedriver även elnätsverksamhet inom Mölndals tätort och Pixbo. Företaget omsätter cirka 1 miljard kronor och har cirka 80 000 kunder och 140 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
416 69 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndal Energi Kontakt
Anna Edemyr anna.edemyr@jeffersonwells.se
9896201