Mekanisk tekniker till innovativt företag
Framtiden i Sverige AB / Kemiingenjörsjobb / Helsingborg Visa alla kemiingenjörsjobb i Helsingborg
2026-01-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du tillhöra en ledande leverantör av automatiserade Medtech-maskiner och arbeta i teknikens framkant? Välkommen med ansökan till rollen som mekanisk tekniker. Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som mekanisk tekniker kommer du att ingå i en grupp om 15 kollegor och arbeta med den senaste tekniken. Gruppen består av juniora och seniora tekniker som arbetar projektbaserat mot globala medtec kunder. Här får där du får du vara med och bygga maskiner med stor samhällsnytta. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Bygga upp nya maskiner utifrån ritningsunderlag
Montering av mindre komponenter
Dra givare- och serverkablar samt luftslang
Driftsätta/provköra maskiner ute hos kund
Ett innovativt företag inom medicinteknik:
Företaget grundades för 30 år sedan och har sedan dess varit en ledande aktör inom segmentet industriautomation för kunder mot medicinteknik. Företaget bygger avancerade maskiner för tillverkning av medicinska engångsprodukter och har i dagsläget runt 70 anställda med kunder i Europa, Asien och USA. Bolaget befinner sig just nu i en tillväxtfas och söker nästa mekaniska tekniker.
Här erbjuds du:
Tillhöra en platt organisation med korta beslutsvägar
Tillhöra ett nära sammansvetsat gäng
Utveckla dina kunskaper inom avancerade produktions- och robotlinjer
Friskvårdstimme
Flexibla arbetstider
Vem är du?
Som mekanisk tekniker kommer du att arbeta tvärfunktionellt med kollegor på andra avdelningar och därför är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga. Du behöver dessutom vara strukturerad, noggrann och målmedveten för att förstå kundernas behov och möta kravet.
Kvalifikationer vi söker:
Svenska och engelska i tal och skrift
Körkort-B
Gymnasial utbildning inom industriteknik, fordonmekanik eller automation
Minst 3-års relevant arbetslivserfarenhet
Kunskaper i officepaketet
Meriterande:
Erfarenhet av automation och/eller konstruktion
Erfarenhet av driftsättning/provköra maskiner
Arbetat inom medicinteknikOm företaget
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Helsingborg
Arbetstider: 08:00 - 16:30 med möjlighet till flextid
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51917_JOB". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
250 02 HELSINGBORG Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Emma Dicksson emma.d@framtiden.com Jobbnummer
9705821