Mekanisk montör till Andon Robotics
Industri Support Värmland AB / Montörsjobb / Örebro Visa alla montörsjobb i Örebro
2025-11-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Hos Andon Robotics får du jobba med ett glatt och rutinerat gäng, som brinner för att ge kunderna det bästa, och där gott samarbete är av stor vikt. Du får ett omväxlande jobb med stort eget ansvar för vad som levereras och installeras.Dina arbetsuppgifter
Som Mekanisk montör kommer du i huvudsak arbeta med montage i verkstaden, men också i perioder med montage/installation ute hos kund. Arbetet är varierat och innefattar både stort och tungt, och mindre lättare montage. Du arbetar tillsammans med kollegor med lång erfarenhet.
Vi söker dig som
Vi ser gärna att du har erfarenhet av verkstadsmontage, där arbetsuppgifter som borrning, skruvning, gängning samt mätning och kontroll ingår. Du bör ha god vana vid att läsa mekaniska ritningar, och om du även har viss förståelse för elritningar är det ett extra plus. Vi värdesätter din förmåga att tänka kreativt och komma med lösningsförslag när utmaningar uppstår. Körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har kunskaper i svetsning, erfarenhet av industriell automation samt innehar truck- och traverskort.
För att lyckas i rollen bedömer vi att du behöver kunna tala och skriva obehindrat på svenska, samt förstå och göra dig förstådd på engelska. Du är en teamplayer, har god social kompetens och gillar att arbeta i grupp, du är noggrann och strukturerad i ditt arbete.
Rekryteringsprocessen hanteras av IndustriSupport och Andons önskemål är att alla frågor gällande tjänsterna hanteras av IndustriSupports rekryterare. Rekryteringen kommer ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
Andon Robotics levererar kundspecifika robotsystem inom svetsning och hantering
Verksamheten består av system, produkter och eftermarknad.
Vår huvudmarknad är Sverige.
Andon Robotics ingår i Weland-gruppen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9592963