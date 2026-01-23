Mekanisk montör med eget ansvar
2026-01-23
Är du noggrann, praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna? Vill du vara en viktig del av produktionen hos ett stabilt och växande företag som tillverkar industribakugnar av högsta kvalitet för kunder över hela världen? Då kan detta vara ditt nästa jobb!
WeStaff Sweden söker nu en mekanisk montör till en verkstadsindustri i norra Stockholm. Du kommer att montera och färdigställa avancerade bakugnar, där varje moment kräver precision och noggrannhet.
Vad innebär jobbet?
Som montör blir du en viktig del av produktionskedjan och arbetar med:
Montering av bakugnar från grunden, inklusive stomme, luckor, roterande vagnsystem och isolering
Installation av mekaniska och tekniska komponenter som fläktar, motorer och värmesystem (el, gas eller olja beroende på modell)
Montering av enklare elkomponenter och givare enligt ritningar och elscheman
Arbete utifrån montageanvisningar, teknisk dokumentation och kvalitetskrav
Funktionskontroller, justeringar och kvalitetskontroller inför leverans
Felsökning och åtgärd av avvikelser i funktion eller montering
Samarbete med kollegor inom montering, el och kvalitet för ett korrekt och effektivt slutresultat
Vem söker vi?
Vi söker dig som är metodisk, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta med detaljer och tar ansvar för att varje moment blir korrekt utfört. Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av mekanisk montering inom industri eller verkstad
Körkort och tillgång till bil
Hög precision och noggrannhet, vana vid små toleranser
Förmåga att läsa och följa tekniska ritningar och elscheman
God teknisk förståelse inom mekanik och komponenters funktion
Erfarenhet av felsökning och justering av mekaniska eller tekniska system
Strukturerat arbetssätt och förmåga att planera och genomföra moment självständigt
Teamkänsla, kan samarbeta med kollegor utan avvikelser i rutiner
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Fysisk förmåga, kunna hantera tunga delar och stå/knäböja under längre perioder
Praktisk info
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, måndag-fredag dagtid med möjlighet till flextid
Plats: Norra Stockholm
Förmåner: Friskvårdsbidrag, bra lön, kollektivavtal, pension och personlig konsultchef
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
