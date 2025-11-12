Mekanisk montör för kortare uppdrag
Inledning
Har du erfarenhet av montering och ett tekniskt intresse? Är du noggrann, strukturerad och trivs med både självständigt arbete och samarbete i team? Då kan tjänsten som mekanisk montör vara rätt för dig. Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för kunds räkning en mekanisk montör. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult under tre månader, med chans till förlängning.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Som meknisk montör blir du en viktig del av produktionen och arbetar med montering, testning och lastning av maskinenheter. Rollen innebär också truck- och traverskörning samt ett aktivt deltagande i företagets förbättringsarbete inom LEAN.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:* Montage av maskinenheter/moduler
• Testning, packning och lastning av maskinenheter/moduler
• Truck- och traverskörning
• Aktivt deltagande i förbättringsgrupp inom LEAN
Vi söker dig som
har en praktisk/teoretisk teknisk gymnasieutbildning med inriktning mot maskin eller motsvarande erfarenhet. Du har goda ritningsläsningskunskaper, grundläggande elsäkerhetskunskaper och god datorvana. Vidare behärskar du svenska flytande i både tal och skrift. Du har god social förmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Som person är du noggrann, strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt.
Det är meriterande om du har:* Goda kunskaper inom pneumatik
• Erfarenhet av avancerat maskinmontage efter ritningsunderlag
• Truck- och traverskort
• Grundläggande kunskaper inom Lean-Production och förbättringsgruppsarbete
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Örebro
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Sara Eriksson
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se
