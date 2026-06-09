Mekanisk montör
Montico HR Partner AB / Maskinreparatörsjobb / Torsås Visa alla maskinreparatörsjobb i Torsås
2026-06-09
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, Mörbylånga
, Karlskrona
, Kalmar
, Emmaboda
eller i hela Sverige
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Vi söker en erfaren mekanisk montör som vill arbeta i en miljö där teknik, precision och problemlösning står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med mekanisk montering och följa ritningar med hög noggrannhet.
Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet och ansvarstagande är centrala delar av vardagen.Dina arbetsuppgifter
Arbetet sker på dagtid och erbjuder en stabil och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa i din roll.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av mekanisk montering och har en god förmåga att läsa och förstå ritningar.
För att trivas hos oss ser vi att du är en person som gillar att ta initiativ, är nyfiken och har ett logiskt och strukturerat arbetssätt.
Bra svenska i tal och skrift är ett krav.
Meriterande är om du har truck- och traverskort, men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Ronnebygatan 42 (visa karta
)
371 33 KARLSKRONA Arbetsplats
Montico Kontakt
Jenny Fuhrman jenny.fuhrman@montico.se 045-57 88 52 Jobbnummer
9955685