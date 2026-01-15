Mekanisk montör
2026-01-15
Vi söker nu en praktiskt lagd och lösningsorienterad montör till en av våra kunder inom försvarsindustrin. Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas och arbetar med produkter som håller högsta säkerhetsklass. Det innebär att noggrannhet, ansvarskänsla och förståelse för arbetets betydelse är avgörande, produkterna som tillverkas kan handla om liv eller död.
Som montör blir du en del av ett mindre och sammansvetsat team där alla bidrar till hög kvalitet i varje steg. Arbetet är varierande och omfattar mekanisk montering, testning och rework. Rollen passar perfekt för dig som gillar att skruva, bygga, felsöka och arbeta praktiskt med händerna. Du bör även trivas med att ha många bollar i luften och ta dig an olika typer av uppgifter under arbetsdagen.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Mekanisk montering av produkter med höga kvalitetskrav
Användning av handverktyg såsom borrmaskin, skruvdragare och enklare verktyg
Testning, avsyning och enklare felsökning
Rework och förbättringsarbete vid behov
Hantera flera parallella arbetsuppgifter vid behov
Bidra till rutiner och effektiva arbetsflöden
Samarbete med kollegor för att säkerställa kvalitet och leveransprecision
Vi söker dig som:
Har verktygsvana och kan borra, skruva och montera för hand
Har ett stort intresse för montering, teknik och mekanik
Är händig, lösningsorienterad och noggrann
Inte är rädd för att bli smutsig om händerna, du gillar att arbeta praktiskt
Trivs med att ha varierande arbetsuppgifter och hålla många bollar i luften
Har förståelse för vikten av höga säkerhetskrav och sekretess
Är ansvarstagande, plikttrogen och har god arbetsmoral
Trivs med att arbeta i ett mindre team där alla stöttar varandra
Har tekniskt intresse eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (hobby eller tidigare jobb är meriterande)
Arbetstider:
Dagtid, måndag-fredag07:30-16:30Övrig information
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och trygg i att ta eget ansvar. Du arbetar självständigt men värdesätter också teamwork. Eftersom produkterna tillhör försvarsindustrin är sekretess, kvalitet och precision alltid högsta prioritet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt genuina intresse för praktiskt arbete, med rätt inställning kommer man långt!
Intervjuer sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2008.
Vi är en samarbetspartner som känner våra kunder och deras behov. Det ger oss möjlighet att göra effektiva matchningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7056676-1790446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9685506