Mekanisk montör

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Göteborg
2026-01-15


Visa alla montörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Vi söker nu en praktiskt lagd och lösningsorienterad montör till en av våra kunder inom försvarsindustrin. Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas och arbetar med produkter som håller högsta säkerhetsklass. Det innebär att noggrannhet, ansvarskänsla och förståelse för arbetets betydelse är avgörande, produkterna som tillverkas kan handla om liv eller död.
Som montör blir du en del av ett mindre och sammansvetsat team där alla bidrar till hög kvalitet i varje steg. Arbetet är varierande och omfattar mekanisk montering, testning och rework. Rollen passar perfekt för dig som gillar att skruva, bygga, felsöka och arbeta praktiskt med händerna. Du bör även trivas med att ha många bollar i luften och ta dig an olika typer av uppgifter under arbetsdagen.

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Mekanisk montering av produkter med höga kvalitetskrav

Användning av handverktyg såsom borrmaskin, skruvdragare och enklare verktyg

Testning, avsyning och enklare felsökning

Rework och förbättringsarbete vid behov

Hantera flera parallella arbetsuppgifter vid behov

Bidra till rutiner och effektiva arbetsflöden

Samarbete med kollegor för att säkerställa kvalitet och leveransprecision

Vi söker dig som:

Har verktygsvana och kan borra, skruva och montera för hand

Har ett stort intresse för montering, teknik och mekanik

Är händig, lösningsorienterad och noggrann

Inte är rädd för att bli smutsig om händerna, du gillar att arbeta praktiskt

Trivs med att ha varierande arbetsuppgifter och hålla många bollar i luften

Har förståelse för vikten av höga säkerhetskrav och sekretess

Är ansvarstagande, plikttrogen och har god arbetsmoral

Trivs med att arbeta i ett mindre team där alla stöttar varandra

Har tekniskt intresse eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (hobby eller tidigare jobb är meriterande)

Arbetstider:
Dagtid, måndag-fredag07:30-16:30

Övrig information
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och trygg i att ta eget ansvar. Du arbetar självständigt men värdesätter också teamwork. Eftersom produkterna tillhör försvarsindustrin är sekretess, kvalitet och precision alltid högsta prioritet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt genuina intresse för praktiskt arbete, med rätt inställning kommer man långt!
Intervjuer sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2008.
Vi är en samarbetspartner som känner våra kunder och deras behov. Det ger oss möjlighet att göra effektiva matchningar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7056676-1790446".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta)
418 79  GÖTEBORG

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9685506

Prenumerera på jobb från Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB: