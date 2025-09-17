Mekanisk Montör
Ikett Personalpartner AB / Montörsjobb / Finspång
2025-09-17
Publiceringsdatum2025-09-17
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Vi på Ikett personalpartner söker nu efter mekaniska montörer till en av våra kunder i Finspång.
I rollen som mekanisk montör kommer du att arbeta med montering av företagets tillverkade detaljer, förekommer även klenrörsdragning och rörmontage. Arbetet kräver goda mekaniska kunskaper och att du trivs med att skruva och arbeta med händerna. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där samarbete är viktigt.
Start för tjänsten är enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till 2-skiftProfil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av montering / mekanisk montering
• Har industriteknisk utbildning på lägst gymnasienivå inom Fordon/Industri/underhållsmekaniker.
• Behärskar svenska i tal och skrift, då dokumentation, administration och säkerhetsföreskrifter är en viktig del av arbetet
• Goda kunskaper i ritningsläsning.
Traverskort, truckkort och B-körkort är mycket meriterande.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19703". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Izabella Malmén izabella.malmen@ikett.com Jobbnummer
9514109