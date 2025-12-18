Mekanisk Konstruktör
Mekanisk Konstruktör till Lerocon AB i Gislaved! Har du erfarenhet av mekanisk konstruktion av maskiner och robotceller - och ett stort tekniskt intresse?
Vill du arbeta hos ett spännande företag? Nu är Lerocon AB på jakt efter deras nästa stjärna, kan det vara dig vi söker!
Om Kundföretaget
På Lerocon AB bygger vi framtidens automationslösningar för i huvudsak bil- och lastbilsindustrin. Tillsammans utvecklar och levererar vi robotceller och produktionslösningar till kunder över hela världen - från idé och konstruktion till installation och driftsättning. Vi är ett engagerat team som tror på samarbete, teknisk nyfikenhet och att ha kul på jobbet. Hos oss får du ta ansvar, påverka lösningarna och vara med i hela processen. Med korta beslutsvägar och nära samarbete både internt och med våra internationella kunder skapar vi lösningar vi är stolta över - och en arbetsplats där människor vill utvecklas och stanna kvar.
Om tjänsten:
Som Konstruktör hos oss kommer du i huvudsak arbeta med 3d-konstruktion av maskiner, verktyg, gripdon och robotceller. Här får du möjlighet att driva projektet i varierad storlek och du konstruerar allt från maskinlayout till detaljerade komponenter. Du rapporterar till projektledare-/produktionsledare.
Exempel på fler av dina arbetsuppgifter:
• Delta i funktionsspecifikation med konstruktion och försäljning
• Delta i projekt och uppstartsmöten
• Ansvara för inköp av mekaniska komponenter och tillverkning samt verktyg
• Genomföra riskanalyser och CE-märkning
• Bidra aktivt med ständiga förbättringar
Din profil:
Vi letar efter en erfaren och engagerad konstruktör som gillar att ta initiativ. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, du har en god planeringsförmåga och driver ditt arbete på egen hand. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter inför de uppdrag och utmaningar som du ställs inför. För att lyckas behöver du vara tekniskt intresserad och inspireras av att arbeta med konstruktion, ständiga förbättringar och uppsatta mål. Dessutom är du kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika funktioner inom företaget.
Kompetenskrav:
• Teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet från tillverkande industri
• God kännedom om mekanik och pneumatik
• Goda kunskaper i CAD, gärna från Ironcad
• Känner dig trygg i officepaketet samt CAD 2d och 3d.
• Goda språkkunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du en viktig roll där du kan växa, påverka och utvecklas. Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, god stämning och ett teknikintresserat team som gillar att hitta smarta lösningar tillsammans.
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Lerocon AB och Junic AB. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag!
du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Outi Mäkinen Fränberg på 072-200 31 07.
Välkommen med din ansökan!
