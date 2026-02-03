Mekanikmontör Till Esab I Laxå
2026-02-03
Är du en erfaren mekanikmontör som trivs i en varierad vardag? Nu söker vi för ESABs räkning en driven och nyfiken mekanikmontör som vill vara med och bidra till företagets fortsatta utveckling. Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag!

Publiceringsdatum2026-02-03

Om tjänsten
I rollen som mekanikmontör kommer du att arbeta med att bygga avancerade svetsanläggningar baserat på ritningar. Dessa anläggningar används i stora, tekniskt krävande produktioner. Arbetet innebär ett brett spektrum av uppgifter där du får använda din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Montering av svetsanläggningar utifrån ritningar
Hantering av momentdragare enligt krav för olika skruvförband
Arbete med hydraulik samt bockning av rör vid behov
Användning av olika mätinstrument, exempelvis lasermätning
Truck- och traverskörning
Visst samarbete med elmontörer och möjlighet att stötta enklare el-arbete vid behov
För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder. Du uppskattar en varierad arbetsvardag och är inte rädd för att lära dig nya saker eller ta egna initiativ.
Krav för tjänsten
Teknisk 3-årig gymnasieutbildning
Några års erfarenhet av montering
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Meriterande för tjänsten
Erfarenhet av truck- och traverskörning
Erfarenhet av hydraulik
Teknikintresse och vilja att utvecklasProfil
Du är en driven och självgående person som tryggt tar dig an dina arbetsuppgifter och vågar ta egna initiativ. Med en självsäker framtoning och god förmåga att kommunicera skapar du både förtroende och ett bra samarbete med kollegor, kunder och andra kontaktytor. Du trivs i en varierad vardag, är flexibel och anpassar dig lätt efter nya situationer och tekniska lösningar.
Övrig information
Arbetstid: Dagtid med flex
Lön: Fast enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering har ESAB valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Tjänsten är ett konsultuppdrag och du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup och sedan uthyrd till ESAB, med möjlighet till övertag.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att bjudas in till en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med ESAB efterföljt av referenstagning.
Mer om ESAB kan du läsa om på https://esab.com/se/eur_sv/
Om du har frågor om tjänsten som inte besvaras av annonsen är du välkommen att kontakta Andrea Westling på andrea.westling@onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Mitt AB
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats Esab
Esab Kontakt
Andrea Westling andrea.westling@onepartnergroup.se
9719506