Mekanikmontör Till Esab I Laxå
Nercia Bemanning AB / VVS-jobb / Laxå Visa alla vvs-jobb i Laxå
2025-09-09
Vårt uppdrag
Gillar du att skruva, montera och se saker växa fram på riktigt? Hos ESAB bygger du hela svetsanläggningar - från ritning till färdig installation. Nu söker vi nya lagspelare som vill vara med på resan!Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
I rollen som mekanikmontör bygger du delmontage och hela svetsanläggningar utefter ritning. Det kan röra sig om allt från komponenter och modultillverkning till slutmontering av stora svetsanläggningar.
Se exempel https://www.youtube.com/watch?v=R6XIdCygheE
Utöver montering, är det meriterande med erfarenhet och svetslicens av manuell svetsning vilket innebär ökad flexibilitet i verksamheten och även, vid behov stötta vår svetsavdelning.
Material hanteras även med truck och lyfts med travers vilket innebär att detta är ett krav, men med rätt person, kan vi bygga på den kunskapen med truck och traversutbildning.Profil
Vi söker dig som är självgående och kan arbeta effektivt i en teammiljö. Du bör också ha en stark arbetsmoral och vara villig att ta ansvar för att slutföra dina uppgifter inom angiven tidsram.
För att klara av arbetsuppgifterna ser vi att du professionellt eller privat arbetat med mekanisk montering. Alternativt med reparationer på fordon eller maskiner inom produktion.
Då ESAB ständigt utvecklas och använder sig av ny teknik är även ett teknikintresse av stor vikt för att du ska trivas i rollen. Ingen anläggning är den andra lik så varje nytt projekt blir en ny lärdom.
Krav för tjänsten:
• Traverskort
• Truckkort
Meriterande för tjänsten:
• Fallskyddsutbildning
• Sax- bomlifts utbildning
Vill du arbeta med ett dynamiskt och framgångsrikt team, är detta den perfekta möjligheten för dig!
Skicka in din ansökan idag och ta steget mot en spännande karriär som mekanikmontör!
Övrig information
Arbetstid: Dagtid
Lön: Fast lön enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Laxå
Detta är ett bemanningsuppdrag där du blir anställd hos Nercia Bemanning och uthyrd till ESAB, vid frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Andrea Westling 076-805 01 31.
Välkommen med din ansökan!
Om kundföretaget
Med mer än 100 års ständig forskning, utveckling och försäljning, är ESAB världsledande inom svetsning och skärning men också en internationell leverantör av produkter, know how och service som få kan matcha. Idag tillverkar företaget tillsatsmaterial och svetsutrustningar för så gott som alla svets- och skärprocesser och applikationer.
ESAB har cirka 8 500 anställda med dotterbolag och distributörer över hela världen. Läs gärna mer på www.esab.se
eller denna länk https://www.youtube.com/watch?v=R6XIdCygheE
Om Nercia
Nercia är en leverantör inom Bemanning, Rekrytering, Interimsuppdrag och Utbildning som erbjuder högt kvalitativa lösningar. Vår branschinriktning är primärt kvalificerade arbetare och tjänstemän. Vi rekryterar och bemannar både längre och kortare uppdrag utifrån uppdragsgivarens önskemål. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är medlemmar i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen.
Som anställd är du vår viktigaste resurs och du skall känna dig trygg i din anställning. Vi lägger stor vikt vid att skapa en god relation mellan medarbetare för att skapa en god stämning och arbetsklimat. Därför erbjuder vi friskvårdsbidrag, rabatter på träningsanläggningar, sociala aktiviteter, tillgång till kompetensutveckling och anställning på kollektivavtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
