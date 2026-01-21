Mekanikkonstruktörer till BAE Systems Bofors
2026-01-21
BAE Systems Bofors stärker upp med fler konstruktörer
Det råder hög aktivitet hos BAE Systems Bofors.
Med ökande ordervolymer, nya utvecklingsprojekt och en tydlig förflyttning inom både land- och marinsystem växlar företaget nu upp. För att möta behovet söker BAE Systems Bofors flera nya mekanikkonstruktörer till sina team i Karlskoga och Karlstad. Vill du vara med och vidareutveckla några av Sveriges mest avancerade försvarssystem? Skicka in din ansökan idag!
Nya projekt driver behovet
När vi träffar cheferna inom mekanikkonstruktion framträder bilden av en organisation i rörelse, en som växer både tekniskt och kompetensmässigt.
• "Vi ser en kraftig ökning i efterfrågan och det tillsammans med nya marina satsningar gör att vi behöver bli fler," säger Stefan Regestad, sektionschef inom konstruktion.
Han lyfter att flera större projekt just nu står inför nykonstruktion och vidareutveckling.
• "Det är en spännande mix. Allt från detaljkonstruktion och ändringar i befintliga system till helt nya marinlösningar."
Full bredd: från ammunition till avancerade marinsystem
BAE Systems Bofors arbetar med flera teknikdomäner parallellt. Samtliga produktområden skalas upp och på sikt väntas det krävas fler konstruktörer än idag. I projekten sker arbetet ofta i mindre grupper med två till tre konstruktörer och en konstruktionsansvarig, medan större system involverar helt andra resurser.
• "Det gör att man snabbt får ansvar men också stöd. Teamarbete och projektform är absolut centralt här," säger Stefan Regestad.
Även Björn Johansson, chef över en annan del av mekanikkonstruktionen, vittnar om samma behov av fler erfarna konstruktörer.
• "Nu letar vi framför allt efter personer med några år i ryggen. De som kan kliva in, ställa rätt frågor och komma igång relativt snabbt," säger han.
Teknikområdena inkluderar bland annat svets, hydraulik, mekaniska delsystem och sammansatta konstruktioner. För den som vill specialisera sig finns stora möjligheter att fördjupa sig inom ett spår.
Stor expansion - men långsiktighet i fokus
BAE Systems Bofors beskriver inte själva satsningen som en kortsiktig topp, utan som en del av en längre utveckling inom koncernen. De senaste åren har investeringstakten ökat och nya systemområden etableras.
• "Det finns en stolthet i att bidra med teknik som håller hög kvalitet och gör skillnad," avslutar Björn Johansson.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Arbeta med mekanisk konstruktion i både befintliga och helt nya system
- Göra ritningsändringar, förbättringar och tekniska uppdateringar
- Ta fram modeller, ritningar och underlag i CAD
- Bidra i projekt inom ammunition, marksystem, marinsystem
- Samarbeta nära produktion, test, systemingenjörer och tillverkning
- Delta i projektmöten, veckopuls och tekniska avstämningar
- Arbeta i mindre, självgående team med stort inflytande på tekniska beslut
- Följa lösningar från idé till färdig produkt - inklusive verifiering och test
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen har du:
- Några års erfarenhet av mekanikkonstruktion eller motsvarande teknisk bakgrund
- God förståelse för mekaniska strukturer, hållfasthet och tillverkningsmetoder
- Förmåga att ta initiativ, ställa frågor och komma igång snabbt i nya projekt
- Kompetens inom CAD (t.ex. NX, Solid Edge eller liknande)
- Goda kunskaper i både svenska och engelska
Placeringsort: Karlskoga eller Karlstad
BAE Systems erbjuder:
BAE Systems Bofors är en del av en stor koncern vilket kan skapa möjligheter till internationella erfarenheter under din anställning. Som anställd erbjuds du program för personlig utveckling och löpande utbildning om du har ambitioner att växa både på ett personligt och på ett kompetensmässigt plan. För att du ska komma in i rollen tilldelas du från första dagen en mentor som du får stöttning av samt kan bolla utmaningar och idéer med.
Vi vill att du ska trivas både på och utanför jobbet, därför satsar vi på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livet, exempelvis genom generösa flextider. Du kommer att ha möjligheten att vara med på våra trevliga aktiviteter som företaget ordnar genom våra duktiga och engagerade hälsoinspiratörer, du kan även göra ett besök i vårt nybyggda gym. Vår familjära känsla som vi har hos oss bidrar till en hög trivsel som också skapar mervärde för dig och din familj.
Information och ansökan
Tjänsten innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess varför vi ställer krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning godkänd av myndighet. Ansökningstiden är något längre för denna rekrytering i och med julledigheten. Dock sker urval löpande, så vänta inte med att ansöka. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i den här rekryteringen.
BAE Systems Bofors har i den här rekryteringen valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Josefine Ulkner, Josefine.ulkner@axoconsulting.se, telefonnummer: 070-844 61 35.
, telefonnummer: 070-844 61 35.Publiceringsdatum2026-01-21Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733357
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
