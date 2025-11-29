Mekanikkonstruktörer med sinne för detaljer till DevPort
Devport AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2025-11-29
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devport AB i Karlskrona
, Ronneby
, Oskarshamn
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
DevPort söker mekanikkonstruktörer med både hjärta och hjärna!
Vill du vara en del av vårt aktiva community med högt fokus på gemenskap, kompetensutveckling och mångfald? Vi på DevPort tror att ett prestigelös förhållningssätt, högt driv och arbetsglädje är viktiga nycklar för trivsel och kollektiv framgång. Dessutom har vi ramavtal med Sveriges ledande bolag, vilket innebär att våra konsulter lever en dynamisk vardag i teknikens framkant! Det vässar såväl ditt cv som din kompetens samt rustar svensk teknik för morgondagens utmaningar!
I din roll som kollega, lagspelare och mekanikkonstruktör är du en viktig och uppskattad del av teamets vidareutveckling. Vi tror att du är en person som motiveras av påverkansmöjligheter och medbestämmande, samt att du drivs av att såväl hitta som kommunicera lösningar som skapar mervärde för alla involverade parter.
Din vardag består av:
• Arbete i projektform
• Utvecklingsprojekt
• 2D och 3D-modellering
• Hela produktutvecklingsprocessen - från idé till färdig produkt
Dina bidragande kompetenser:
Vi söker både dig med 2-5+ års erfarenhet samt dig med 10+ års vana. Vidare tror att du har en civilingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik, konstruktion eller produktutveckling. Du har deltagit i (och/eller varit ledare för) större utvecklingsprojekt inom tillverkande industri. Mycket goda 2D/3D-modelleringskunskaper i något av CAD-verktygen Solidworks, NX, Inventor, Creo eller Catia v5 är en förutsättning för uppdraget. Du har erfarenhet från maskinkonstruktion, plastkonstruktion, tillverkningsteknik eller plåtkonstruktion. Goda muntliga samt skriftliga kunskaper i såväl svenska som engelska är en förutsättning för uppdraget.
Vad vi erbjuder:
• Mångsidiga och utmanande uppdrag: Delta i spännande projekt hos olika kunder och industrier där dina färdigheter värdesätts högt.
• Flexibel ersättning: Välj mellan högre lön eller mer semestertid-det är ditt val!
• Inspirerande arbetsmiljö: Delta i roliga aktiviteter och konferensresor som stärker teamet och skapar minnesvärda upplevelser.
• Kontinuerlig utveckling: Utveckla dina färdigheter genom våra specialprojekt och lunchföreläsningar som täcker ämnen från sociala färdigheter och stresshantering till avancerad batteriteknik.
• Innovativa arbetsuppgifter: Arbeta med banbrytande produkter och den senaste teknologin i en miljö som främjar kreativitet och innovation.Publiceringsdatum2025-11-29Så ansöker du
Om detta låter som något för dig, ansök genom att följa stegen nedan.
Har du några frågor, skicka ett mejl till Anders Ekstrand på anders.ekstrand@devport.se
. Frank Brunell på frank.brunell@devport.se
eller Carina Holmström på carina.holmstrom@devport.se
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Om DevPort
DevPort är ett teknikkonsultbolag i en expansiv utvecklingsfas med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Linköping, Jönköping, Helsingborg och Karlskrona. DevPort har en bred kompetens inom flera utvecklingsintensiva branscher och sysselsätter 450 personer inom tre huvudsakliga kompetensområden: digitala lösningar, produktutveckling och produktionsutveckling.
Vi är stolta över våra medarbetare och vårt samarbete med flera av världens ledande fordonsproducenter, företag inom försvarsindustrin och andra utvecklingsintensiva industrier.
Vi kännetecknas av en familjär kultur med entreprenörskap, kompetens, trygghet och en gemenskap som genomsyrar verksamheten och bidrar till en trevlig och inspirerande arbetsplats. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devport AB
(org.nr 556752-3369) Jobbnummer
9621110