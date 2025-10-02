Mekanikkonstruktörer eller Embeddedutvecklare, se hit!
Futuria People AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-10-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Nyköping
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Hos ett växande teknikkonsultbolag startar vi nu upp verksamheten i Linköping. Här får du vara med på resan från början och bidra till att bygga teamet samtidigt som du utvecklas inom mekanik, elektronik och embedded. Är du en ingenjör med driv och nyfikenhet för teknik? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är ett teknikkonsultföretag som samarbetar med några av Sveriges ledande aktörer inom fordons-, försvars- och techindustrin. Medarbetarna är företagets viktigaste tillgång, och här finns stora möjligheter att växa både som ingenjör och person. Kulturen präglas av entreprenörsanda och gemenskap, med korta beslutsvägar och stor frihet under ansvar. Projekten spänner från avancerad produktutveckling till systemlösningar där mekanik, elektronik och mjukvara möts - vilket ger dig chansen att arbeta i en dynamisk och varierande miljö.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten Just nu etablerar vår kund en ny verksamhet i Linköping, och du får chansen att vara med från start. Här blir du en del av ett växande team av ingenjörer, utvecklare och konstruktörer som tillsammans driver projekt nära kunden med fokus på mekanik och embedded, bland annat inom försvarsindustrin.
Företaget utvecklar innovativa lösningar i gränslandet mellan mekanik, elektronik och mjukvara. Som en del av teamet kommer du bidra till utveckling, design och anpassning av produkter - från tidiga koncept och förslag till färdiga lösningar. Du får också en viktig roll i att säkerställa att produkterna uppfyller både tekniska krav och kundens behov.
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet inom mekanik och/eller embedded
Har ett starkt intresse för försvarsindustrin
Är teknikintresserad, problemlösningsorienterad och säkerhetsmedveten
Har en utbildning inom relevant område, minst YH eller högskole-/ingenjörsexamen
Innehar enbart svenskt medborgarskap
Innehar B-körkort
Roller vi ser som positivt om du arbetat i:
Mekanikkonstruktör / konstruktör inom finmekanik (t.ex. antenner och radar)
Teknisk projektledare
Embeddedutvecklare ( C/C++)
Elektronikkonstruktör / Elektronikingenjör
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Linköping
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: Sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning. Finalister i kategorin Årets Raket bland Rekryteringsföretag 2025 och Utnämnda till Årets Rekryteringsföretag 2022 i Sverige på branschens gala Recruitment Awards. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507) Arbetsplats
Futuria People Kontakt
Sofie Andersson sofie@futuriapeople.se Jobbnummer
9538053