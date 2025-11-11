Mekanikkonstruktör till välkänt konsultföretag
2025-11-11
Vi rekryterar just nu en Mekanikkonstruktör till ett välkänt Teknikkonsultföretag. Här får du arbeta i en kreativ miljö tillsammans med engagerade kollegor. Arbetsuppgifter
I rollen som Mekanikkonstruktör får du arbeta brett inom Mekanikkonstruktion åt ledande företag inom svensk industri. Beroende på din kompetens kommer vi att kunna matcha ditt starka driv med våra kunders behov. Låter det som något för dig? Då kan du läsa vidare. För oss är det viktigt att du som söker tjänsten drivs av att skapa värde. Rollen är bred och det finns stora möjligheter att utvecklas. Vi vill att du ska trivas i din roll hos oss! Därför erbjuder vi kontinuerliga utvecklingssamtal, uppföljningar och utbildningar för våra anställda. Att ha kul på jobbet är också något som vi värderar högt. Vi träffas lokalt och digitalt flera gånger per år för att bygga gemenskap och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Kom och trivs med oss!
Vi söker dig som Har erfarenhet inom mekanikkonstruktion och design
Intresserad?
