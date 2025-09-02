Mekanikkonstruktör till välkänt konsultföretag

Wade & Partners AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås
2025-09-02


Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wade & Partners AB i Västerås, Eskilstuna, Enköping, Köping, Arboga eller i hela Sverige

Vi rekryterar just nu en Mekanikkonstruktör till ett välkänt Teknikkonsultföretag. Här får du arbeta i en kreativ miljö tillsammans med engagerade kollegor. Arbetsuppgifter
I rollen som Mekanikkonstruktör får du arbeta brett inom Mekanikkonstruktion åt ledande företag inom svensk industri. Beroende på din kompetens kommer vi att kunna matcha ditt starka driv med våra kunders behov. Låter det som något för dig? Då kan du läsa vidare. För oss är det viktigt att du som söker tjänsten drivs av att skapa värde. Rollen är bred och det finns stora möjligheter att utvecklas. Vi vill att du ska trivas i din roll hos oss! Därför erbjuder vi kontinuerliga utvecklingssamtal, uppföljningar och utbildningar för våra anställda. Att ha kul på jobbet är också något som vi värderar högt. Vi träffas lokalt och digitalt flera gånger per år för att bygga gemenskap och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Kom och trivs med oss!
Vi söker dig som Har erfarenhet inom mekanikkonstruktion och design
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 2 oktober

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wade & Partners AB (org.nr 559269-8509), https://www.wadepartners.se/

Arbetsplats
Wade & Partners

Kontakt
Linda Wade
linda@wadepartners.se
0707970957

Jobbnummer
9488894

Prenumerera på jobb från Wade & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wade & Partners AB: