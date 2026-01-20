Mekanikkonstruktör till uppdrag i Västerås!
2026-01-20
Vår kund söker en driven mekanik konstruktör som brinner för design och vill forma framtiden för roterande maskiner. Bli en del av ett innovativt R&D-team där precision och samarbete står i fokus för att omvandla idéer till verklighet.
OM TJÄNSTEN
I rollen som mekanikkonstruktör förväntas du besitta djup teknisk förståelse och ett stort intresse för mekanisk design. Du är noggrann i ditt arbete, har en god samarbetsförmåga och drivs av att förverkliga tekniska koncept.
Du erbjuds
En möjlighet att vara en del av ett innovativt R&D-team och bidra till att forma framtiden för roterande maskiner.
• En dedikerad Konsultchef från Academic Work som stöttar dig under hela ditt uppdrag.
• Tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag och vår förmånsportal.
Vänligen notera att detta är ett konsultuppdrag som initialt löper över sex månader, med finns möjligheter till förlängning därefter.
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla mekaniska konstruktioner från koncept till färdig produkt.
• Arbeta med avancerade CAD-system, företrädesvis NX.
• Ta tekniskt ägandeskap för tekniska lösningar och projekt.
• Samarbeta effektivt med multidisciplinära team.
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av mekanisk design.
• Avancerade CAD-kunskaper.
• Kunskap om mekanisk design, företrädesvis inom roterande maskiner.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta tekniskt ägandeskap.
Det är meriterande om du har
• Kunskap om smörjsystem.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
