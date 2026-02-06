Mekanikkonstruktör till Trollhättan
2026-02-06
Om The Member CompanyVi är ett globalt högteknologiskt konsultföretag med ett team av entreprenöriella ingenjörer, forskare och digitala experter från hela världen. Tillsammans bildar vi en snabbväxande och stolt gemenskap. Vi erbjuder konsulttjänster till framstående kunder globalt inom olika serviceområden, såsom:
Teknik & Ingenjörskonst
Energi & Förnybara resurser
Life sciences & Pharma
Digitalt & IT
Om denna lediga tjänst
Som Mekanikkonstruktör arbetar du med konstruktion, analys och utveckling av mekaniska komponenter och system för flygindustrin. Du samarbetar tvärfunktionellt med flera discipliner för att säkerställa teknisk prestanda, säkerhet och efterlevnad genom hela produktlivscykeln, från koncept till färdig produkt. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Konstruera och utveckla mekaniska komponenter och sammanställningar.
Utföra strukturella och termiska analyser med avancerade analysverktyg.
Stödja tillverkningsprocesser samt lösa tekniska problem.
Delta i designgranskningar och säkerställa efterlevnad av flygstandarder.
Driva kontinuerliga förbättringar och innovation inom mekanisk design.
Vad vi förväntar oss av dig
Du är en lösningsorienterad och analytisk person som trivs med att ta dig an tekniska utmaningar på ett strukturerat sätt. Med en god samarbetsförmåga arbetar du effektivt tillsammans med andra och bidrar till ett positivt och professionellt teamklimat. Du är kommunikativ och bekväm med att uttrycka dig både på svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Vidare söker vi dig som har:
Civilingenjör eller högskoleingenjör inom maskinteknik eller liknande område.
Erfarenhet av mekanisk konstruktion och teknisk analys.
Goda kunskaper i CAD-verktyget Siemens NX.
I rollen som Employeneur får du både utveckla dina tekniska kunskaper och driva din egen utveckling och affär. Vi lägger stor vikt vid ditt personliga engagemang och din vilja att driva din utveckling framåt. För att lyckas med det ges du chansen att själv påverka vilken typ av projekt du tar dig an samt vilken kompetensutveckling du vill investera i. Du styr din karriär helt enkelt.
Eftersom TMC är ett internationellt företag kan vi erbjuda projekt på olika platser i olika länder där vi och våra kunder finns. För närvarande finns vi representerade i Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Ungern, U.A.E., USA och Kanada. Du får världen som arbetsplats! Så ansöker du
