Mekanikkonstruktör Till Swtq
Swtq Industri Umeå AB / Maskiningenjörsjobb / Umeå
2025-09-11
Vad kul att du hittat hit!
Är du redo att jobba i en arbetsmiljö där människan alltid står i centrum? På SWTQ är omtanke mer än ett ord - det är vårt arbetssätt. Vi är ett konsultbolag som gör skillnad, och nu vill vi ha med dig på resan!
Varför SWTQ?
Vi erbjuder inte bara en tjänst, vi erbjuder en livsstil där du får balans mellan jobb och fritid samt möjlighet att utvecklas i en trygg och inspirerande miljö.
Ett av branschens mest förmånliga erbjudanden: En konkurrenskraftig lön och bra förmåner - det är en självklarhet för oss. Maxad friskvård, tjänstebil och ett attraktivt trygghetspaket.
Flexibilitet på riktigt: Vi fattar att livet inte bara är jobb. Vi ger dig möjligheten att själv styra och prioritera utifrån vad du tycker är viktigt, oavsett om det är mer semester, högre lön, större pensionsavsättningar eller schyssta teknikprylar.
Gemenskap och omtanke: Vi skapar en arbetsmiljö där du trivs, känner dig sedd och uppskattad. Vår kultur präglas av sammanhållning och välmående, och vi stärker gemenskapen genom roliga aktiviteter och inspirerande evenemang.
Vem är du?
Du är en teknikintresserad och nyfiken person som vill jobba i en miljö där framtidens teknik och människan går hand i hand.
Har erfarenhet av mekanikkonstruktion och en eftergymnasial relevant teknisk utbildning.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska.
Har B-körkort.
Håller dig uppdaterad om den senaste tekniken och gillar att lära nytt.
Är en omtänksam lagspelare som värdesätter en arbetskultur där människor kommer först.
Vilka är SWTQ?
SWTQ är företaget som kombinerar framtidens teknik med värderingar som snällhet, flexibilitet och autenticitet. Vi bygger en arbetsplats där du kan växa, där teknik utvecklas och där framtiden skapas - med omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swtq Industri Umeå AB
(org.nr 559509-0407), http://www.swtq.se
Strömpilsplatsen 11 (visa karta
907 43 UMEÅ Körkort
