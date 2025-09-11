Mekanikkonstruktör till spännande bolag!
Är du i början av din karriär som mekanikkonstruktör och vill arbeta med tekniskt avancerade produkter i en stimulerande ingenjörsmiljö? Vi söker nu en nyfiken och engagerad junior konstruktör som vill vara med och utveckla framtidens motor- och drivlinekomponenter
Som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta i ett team som ansvarar för både nyutveckling och förbättringar av befintliga produkter. Du kommer att bidra i hela utvecklingskedjan - från idé till färdig produkt - med särskilt fokus på CAD-modellering och teknisk dokumentation. Arbetet innefattar även felsökning, förbättringsåtgärder och nära samarbete med produktion, leverantörer och andra ingenjörsdiscipliner.
Rollen är placerad i Göteborg.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. Som konsult hos oss blir du väl omhändertagen och bjuds ofta in på gemensamma aktiviteter så som föreläsningar, afterwork och lunchträffar. Efter framgångsrikt genomförande av konsultuppdraget är intentionen att du erbjuds en anställning hos kunden.
Vi söker dig som:
Är i början av din karriär och har en relevant utbildning
1-3 års erfarenhet av mekanisk konstruktion (gärna inom fordons- eller tillverkningsindustrin)
Har erfarenhet och kunskaper inom CAD, gärna inom CREO
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och strukturerad
Erfarenheter av tekniska system som PLM/PDM är meriterande
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Kristofer Hedlund på Kristofer.Hedlund@nexergroup.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 15 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder att ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om Nexer Tech Talent här. Ersättning
